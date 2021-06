Comissão vai debater projeto que cria Política Nacional de Economia Solidária

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (28) para debater o Projeto de Lei 6606/19, que trata da Política Nacional de Economia Solidária.

O encontro será no plenário 14, às 14 horas.

Foram convidados para a audiência o presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Brasil), Leonardo Pinho; a vice-presidente da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias (Unicopas) e presidente da Unicatadoras, Claudete Costa; e a coordenadora-executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Tatiana Valente.

Reconhecimento do Estado

A deputada Mara Rocha (PSDB-AC), relatora do PL 6606/19, acredita que o projeto impactará diretamente em mais de 19 mil empreendimentos solidários existentes no País, e poderá influenciar na criação de muitos outros, gerando emprego e renda para as comunidades.

"É extremamente relevante que o Estado reconheça legalmente a existência das organizações da economia solidária e que se empenhe na implementação de políticas públicas destinadas a incentivá-las, com linhas de crédito e facilidades de operações", disse Mara Rocha.