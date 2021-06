Impacto da privatização da Petrobras no Norte e Nordeste é tema de debate

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia promove audiência pública na segunda-feira (28) para discutir sobre os impactos econômicos e sociais da privatização da Petrobras nas Regiões Norte e Nordeste.

Foram convidados para o debate representantes do Ministério de Minas e Energia; da Petrobras; do Consórcio Nordeste; do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep); do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese); dentre outros. Confira a pauta da reunião aqui.

O pedido para a realização da audiência pública foi feito pelos deputados João Daniel (PT-SE), José Ricardo (PT-AM) e Vivi Reis (Psol-PA). O evento será realizado às 14 horas no plenário 12.