Comissão debate impactos da reforma administrativa na educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na segunda-feira (28) para debater os impactos da PEC 32/20, da reforma administrativa, na educação. O pedido para a realização do debate foi feito pelo deputado Professor Israel Batista (PV-DF) e subscrito pelos deputados Danilo Cabral (PSB-PE), Professora Rosa Neide (PT-MT), Tiago Mitraud (Novo-MG), Professora Marcivania (PCdoB-AP) e Rogério Correia (PT-MG).

"Entendemos que a maior motivação para a propositura da PEC é pautada pela ideologia da atual gestão federal, em uma tentativa de desmoralização dos servidores públicos frente à sociedade, de maneira geral, responsabilizando-os, injustamente, pelos déficits que anualmente o Estado brasileiro enfrenta", afirma o deputado Professor Israel Batista.

Foram convidados para o debate:

- presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp), Pedro Pontual;

- presidente da Associação dos Diretores e Ex-Diretores das Escolas Públicas da Secretaria de Educação do DF (ADEEPDF), Gicileide Ferreira de Oliveira;

- presidente da Associação de Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Assinep), Alexandre Retamal;

- reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão Moura;

- reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), Luciana Massukado;

- secretário-geral do Sindicado dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF), Denivaldo Alves do Nascimento;

- diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), Rosilene Corrêa; e

- representante do Ministério da Economia.

O evento será realizado no plenário 12, às 9 horas, e terá transmissão interativa.