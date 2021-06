Governo e embaixada americana no Brasil assinam memorando de entendimento para cooperação

O governador Eduardo Leite e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, assinam, na terça-feira (29/6), às 11h30, um memorando de entendimento para reafirmar a relação de cooperação entre o Rio Grande do Sul e a nação americana.

O evento de assinatura do memorando será em formato híbrido, com transmissão pelas redes sociais do governo do Estado. Em seguida, o governador e o embaixador responderão a perguntas da imprensa.

Jornalistas podem participar da coletiva de forma virtual ou presencial. Quem tem interesse de se inscrever, tanto para participar virtualmente como presencialmente, deve enviar e-mail para [email protected] até segunda-feira (28/6), às 12h. Limite de um jornalista por veículo.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de memorando de entendimento entre governo do Estado e embaixada americana no Brasil

Quando: terça-feira (29/6), às 11h30

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini

Plataforma: canal do governo do Estado no Youtube -https://www.youtube.com/watch?v=31-mlRAxDjc