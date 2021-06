Comissão vai a Alagoas discutir fechamento de agência do Banco do Brasil

Integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados estarão em Dois Riachos (AL) na segunda-feira (28), às 9 horas, para averiguar o fechamento da agência do Banco do Brasil no município.

A visita técnica é uma iniciativa do deputado Hildo Rocha (MDB-MA). Ele critica a intenção de bancos públicos, como o Banco do Brasil, de fechar unidades físicas. "Estamos falando de beneficiários de Previdência e assistência social e de pequenos produtores rurais dependentes de serviços prestados em unidades de atendimento do BB e que serão prejudicados", diz.

O parlamentar acrescenta que milhões de brasileiros não têm computadores, celulares ou planos de internet ilimitada. "Para esses cidadãos, as unidades de atendimento são o caminho disponível para acesso ao sistema financeiro."

Após a visita técnica, que ocorrerá na Rua Miguel Vieira de Novaes, os deputados se encontrão com autoridades locais e representantes do comércio e de sindicatos de bancários, a fim de debater o impacto do fechamento da agência para a economia do município e redondezas.