Líder do PT anuncia "super" pedido de impeachment contra Bolsonaro

Bohn Gass: ato conjunto com todos que fizeram os pedidos de impeachment - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O líder do PT, deputado Bohn Gass (PT-RS), anunciou nesta quinta-feira (24) no Plenário da Câmara dos Deputados que partidos e entidades de oposição ao governo Bolsonaro vão unificar em um só documento os argumentos dos mais de 100 pedidos de impeachment já apresentados à Câmara dos Deputados. O ato será realizado no dia 30 de junho.

“Faremos um ato conjunto com todos os partidos, organizações, lideranças e entidades que fizeram os pedidos de impeachment para a unificação de todos eles em um "super" pedido de impeachment, informou.

Governo

O deputado Bibo Nunes (RS), vice-líder do PSL, refutou as acusações da oposição. “Estou num governo que não tem um ato de corrupção, a não ser denúncias caluniosas, como o caso da vacina Covaxin, em que não houve compra alguma, porque a Oposição, contra tudo e a favor de nada, e a imprensa marrom não sabem o que envolve uma compra”, disse. Ele afirmou que não houve pagamento por parte do governo.