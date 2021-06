Estado recebe primeiro lote de vacinas da Janssen contra o coronavírus

O primeiro lote de vacinas do laboratório Janssen, da Johnson & Johnson, chegou ao Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (24/6). São 91.800 doses que serão distribuídas na sexta-feira (25/6).

O principal diferencial deste imunizante em relação aos demais já disponíveis é a necessidade de apenas uma dose, atingindo eficácia de até 85% para casos graves da doença depois de 28 dias da aplicação. A eficácia global da vacina para casos leves, de acordo com a bula, é de 67% em todos os indivíduos.

Com esse primeiro lote da Janssen, o Rio Grande do Sul chega a quase 9 milhões de doses recebidas, somando de outros laboratórios (AstraZeneca, Coronavac e Pfizer). A carga foi transportada junto com outras 195,6 mil doses de Coronavac. Ainda para a tarde desta quinta-feira está programada a chegada de mais 147 mil doses da Pfizer.

A previsão é que, com os demais envios previstos para os próximos meses, o Estado consiga vacinar todas as pessoas acima dos 18 anos com ao menos uma dose até 20 de setembro. No momento, o Rio Grande do Sul já vacinou 4,3 milhões de pessoas com a primeira dose, o que representa quase 50% da população vacinável (acima dos 18 anos). Cerca de 1,8 milhão já completaram o esquema com a segunda dose.

Público e validade da Janssen

“Como a Janssen é dose única, sugiro que os municípios a utilizem para vacinar professores do ensino básico, para que esses profissionais possam voltar o quanto antes para a sala de aula”, aconselha a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O prazo original de validade dessa vacina era de três meses, segundo a empresa fabricante. Porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a ampliação desse prazo para quatro meses e meio, sob condições de armazenamento de 2°C a 8°C. A decisão foi baseada na aprovação da agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA), que também estendeu a validade da vacina para o mesmo tempo. Esse primeiro lote recebido no Estado tem validade até 11 de agosto. Após a abertura do frasco, todas as doses devem ser aplicadas em até seis horas.

Esta vacina foi produzida com adenovírus humano e por tecnologia de DNA recombinante. Elas virão em ampolas com cinco doses de 0,5 ml cada em suspensão pronta para o uso, sem necessidade de diluição, como é o caso da vacina da Pzifer. Isso facilita o uso das vacinas deste fabricante para drive-thrus, por exemplo.

A vacina da Janssen vem para ampliar a campanha de vacinação contra a Covid-19. O governo do Estado pretende, até 20 de setembro, aplicar a primeira dose a toda a população do Rio Grande do Sul maior de 18 anos. Veja o cronograma:

Período: faixa etária (população estimada)*

• 22 a 30 de junho: 59 aos 50 anos (849 mil pessoas)

• 1 a 15 de julho: 49 aos 45 anos (438 mil pessoas)

• 16 a 31 de julho: 44 aos 40 anos (440 mil pessoas)

• 1 a 15 de agosto: 39 aos 35 anos (600 mil pessoas)

• 16 a 31 de agosto: 34 aos 28 anos (600 mil pessoas)

• 1 a 20 de setembro: 27 aos 18 anos (972 mil pessoas)

*Datas podem variar conforme as faixas etárias de cada município.



Doses contra o coronavírus recebidas pelo RS até 24 de junho:

• Coronavac (Butantan): 3.611.000

• Oxford (AstraZeneca): 3.987.850

• Pfizer (Biontech): 652.980 (lote com 147 mil doses previsto para chegar às 14h desta quinta, 24/6)

• Janssen (Johnson & Johnson): 91.800

TOTAL:8.996.610