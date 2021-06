Comissão aprova projeto que cria rota turística na Amazônia

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (23), o Projeto de Lei 5709/19, que cria a Rota Turística e Cultural das Origens Amazônicas, destinada a incentivar a divulgação, a conservação e o aproveitamento ecoturístico da região.

A proposta, do deputado Cássio Andrade (PSB-PA), foi aprovada por recomendação do relator, deputado Cristiano Vale (PL-PA).

O relator observou que a Amazônia possui um ainda não aproveitado potencial para o desenvolvimento da economia do turismo. “Estudos indicam que a geração de riqueza pelo ecoturismo em grande escala pode superar em muito aquela proporcionada pelas indústrias madeireiras, agrícolas ou de mineração”, afirmou Vale.

Conforme o projeto, a rota congregará regiões turísticas já identificadas no Mapa do Turismo Brasileiro e contará com o apoio dos programas oficiais de fortalecimento da regionalização do turismo.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Turismo; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

