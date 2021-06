Comissão rejeita proposta que obriga governos a apresentar plano de reabertura pós-quarentena

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados rejeitou, na quarta-feira (23), projeto que determina que as quarentenas impostas por estados e municípios sejam acompanhadas de planos de reabertura econômica, para aplicação após o fim das medidas de isolamento.

O Projeto de Lei 2915/20 é do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) e foi relatado pelo deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), que recomendou a rejeição.

Para Zuliani, a dinâmica da doença e a falta de vacinas para atender a população limitam a capacidade de planejamento dos governos. “Todos os entes federativos desejam liberalizar ao máximo suas atividades o mais cedo possível, mas ficam sempre à mercê dos caprichos do vírus, que está sempre a surpreender com um movimento quase que randômico no processo de contágio”, disse.

Ele afirmou ainda que, para a economia, o momento é de pensar “menos no curto e mais no longo prazo”, com a adoção de medidas como as reformas tributária e administrativa.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

