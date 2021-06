Primeira remessa da vacina da Janssen chega ao RS

O Rio Grande do Sul recebeu, na manhã desta quinta-feira (24), o primeiro lote das vacinas contra a covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. São 91,8 mil imunizantes que, diferentemente dos demais, são administrados em esquema de dose única.

De acordo com o governo gaúcho, a remessa será distribuída para todos os municípios a partir de sexta-feira (25), juntamente com as demais vacinas recebidas nesta quinta — no mesmo voo, chegaram 195,6 mil CoronaVac e, à tarde, mais 147,4 mil doses da Pfizer serão recebidas. A quantidade destinada a cada cidade, no entanto, ainda não foi divulgada.

O Brasil recebeu, na última terça (22), um carregamento com 1,5 milhão de vacinas da Janssen. Ao todo, o governo federal contratou a compra de 38 milhões de unidades do produto, que devem ser repassadas ao Brasil até o fim de 2021.

