Mostra #PandoraOnline apresenta espetáculos criados durante pandemia

A mostra virtual #PandoraOnline - Criações em tempos de isolamento, do Grupo Pandora de Teatro, apresenta espetáculos criados durante a pandemia com uma perspectiva crítica em relação ao contexto atual no país. As apresentações serão feitas nas redes sociais de espaços culturais da periferia de São Paulo, ou seja, com acesso gratuito.

Com as montagens Jardim Vertical, Autoestrada para Damasco e Onde os neandertais vão para morrer, a mostra estará nas redes do CEU Pêra Marmelo, CEU Vila Atlântica, Tendal da Lapa, Teatro de Contêiner, Espaço Cultural Jardim Damasceno, Espaço Enchendo Laje & Soltando Pipa, Teatro Flávio Império, CEU Perus e Ocupação Artística Canhoba.

A temporada começa no facebook do CEU Pêra Marmelo , espaço que fica no Jaraguá, na capital paulista. Nesta sexta-feira (25), às 20h, o grupo apresenta o espetáculo Jardim Vertical, que explora o universo nonsense, trazendo o olhar para a essência da personalidade autoritária no contexto brasileiro, de acordo com o grupo Pandora. O espetáculo está inserido em um universo irreal e distópico.

De forma cômica e satírica, a montagem passa pelo dia a dia de uma família que escolheu se isolar em seu apartamento no quadragésimo sétimo andar de um edifício, que representa um paraíso artificial em que o autoritarismo se revela por aspectos como o conceito de família, as ambições patriarcais, os sonhos e os desejos por mudanças.

No sábado (26), às 20h, será apresentada a peça Autoestrada para Damasco, uma fábula que se passa na cabine do pedágio de uma estrada isolada, durante uma noite de ano novo. Ao som de uma playlist composta por grandes sucessos dos anos 70, durante uma jornada cansativa e tediosa de trabalho, uma atendente acaba descobrindo seu novo amor: um urso pardo sem dinheiro para a tarifa.

No domingo (27), às 20h, o público poderá assistir à peça Onde os neandertais vão para morrer, que une teatro e audiovisual, e apresenta a história de seis participantes de um reality show feito em uma caverna. Eles seguem com suas estratégias para vencer, sem saber que uma pandemia devastou seu país. Inspirado na Alegoria da Caverna de Platão e no pensamento de Achille Mbembe, o espetáculo aborda questões sobre as políticas de vida e de morte. Após a apresentação, haverá um bate-papo com o Coletivo Nos Trilhos @coletivonostrilhos.

Os espetáculos serão exibidos nas redes sociais dos outros espaços culturais ao longos dos meses de julho e agosto. A programação da mostra #PandoraOnline pode ser acompanhada pelas redes sociais do grupo: www.facebook.com/grupopandora.deteatro e www.instagram.com/grupo_pandora_de_teatro.

As apresentações fazem parte do projeto “Estatísticas dos Pássaros”, realizado com o apoio da 36° Edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.

Agenda

Quando: 2, 3 e 4 de julho de 2021 - Horário: 20h

Local: CEU Vila Atlântica - Onde assistir: www.facebook.com/ceuatlantica

Após a apresentação das 20h do domingo (04), bate-papo com o Sarau Elo da Corrente @sarauelodacorrente2007

Quando: 16, 17 e 18 de julho de 2021 - Horário: 20h

Local: Tendal da Lapa - Onde assistir: https://www.facebook.com/cctendaldalapa

Após a apresentação das 20h do domingo (18), bate-papo com o Grupo Pandora e coletivo convidado

Quando: 23, 24 e 25 de julho de 2021 - Horário: 20h

Local: Teatro de Contêiner - Onde assistir:: www.youtube.com/TeatrodeContêinerMungunzá

Após a apresentação das 20:00 do domingo (25), bate-papo com o Cia. Mungunzá @ciamungunza

Quando: 30, 31/07 e 01 de agosto de 2021 - Horário: 20h00

Local: Espaço Cultural Jardim Damasceno - Onde assistir: www.facebook.com/EspacoCulturalJdDamasceno

Após a apresentação das 20h do domingo (01), bate-papo com Coletivo Ara Ijó @coletivoaraijo

Quando: 06, 07 e 08 de agosto de 2021 - Horário: 20h

Local: Enchendo laje & soltando pipa - Onde assistir:: www.facebook.com/ciaenchendolaje

Após a apresentação das 20h do domingo (08), bate-papo com o Enchendo Laje & Soltando Pipa @enchendolajeesoltandopipa/

Quando: 13, 14 e 15 de agosto de 2021 - Horário: 20h

Local: Teatro Flávio Império - Onde assistir: www.facebook.com/teatroflavioimperio

Após a apresentação das 20h do domingo (15), bate-papo com O Buraco D’Oráculo @buracodoraculo

Quando: 20, 21 e 22 de agosto de 2021 - Horário: 20h

Local: CEU Perus - Onde assistir: www.facebook.com/CEUPerus

Após a apresentação das 20h do domingo (22), bate-papo com o Programa Teatro Vocacional

@programavocacionaloficial

Quando: 27, 28 e 29 de agosto de 2021 - Horário: sessões às 17h e 20h

Local: Ocupação Artística Canhoba - Onde assistir: www.facebook.com/ocupacaoartisticacanhoba

Após a apresentação das 20h do domingo (22), bate-papo com Cia Ordinários @ciaordinariosdeteatro