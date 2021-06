Em carta à CRE, Vaticano apoia quebra de patentes de vacinas

A senadora Kátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE), leu a carta do Vaticano durante a sessão desta quarta

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) leu, durante a sessão plenária desta quarta-feira (23), a mensagem enviada pelo Vaticano à Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE), da qual ela é a presidente. A mensagem é uma resposta à carta que a CRE tinha enviado ao papa Francisco, solicitando que ele intercedesse pelo povo brasileiro neste momento de "grande tribulação" provocado pela pandemia. Nessa resposta, assinada pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, defende-se a remoção de obstáculos à vacinação contra a covid-19, como os relacionados ao "nacionalismo fechado" e às patentes.

"O Santo Padre, outrossim, vê com favor a promoção do direito universal às vacinas anticovid-19, como manifestado recentemente ao afirmar que uma variante desse vírus é o nacionalismo fechado que impede, por exemplo, um internacionalismo das vacinas. Outra variante é quando colocamos as leis do mercado ou da propriedade intelectual acima das leis do amor e da saúde da Humanidade", diz o texto.

A carta também destaca que o papa Francisco ora pelo Brasil, que está em "situação tão desafiadora". E reitera a proximidade do papa "a todas as centenas e milhares de famílias que choram a perda de um ente querido. Jovens, idosos, pais e mães, médicos e voluntários, ministros sagrados, ricos e pobres, vítimas dessa doença que não exclui ninguém em seu rastro de sofrimento".