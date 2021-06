São Paulo Fashion Week começa hoje em versão online de festival

Começa hoje (23) em São Paulo a 51ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), maior evento de moda do país. Totalmente online, o tema deste ano é Regeneração, conceito que envolve aspectos como protagonismo feminino, empreendedorismo, inclusão e tecnologia. Em formato de festival, as atividades ocorrem até o dia 27 e contam com 43 marcas.

Quem abre a passarela no primeiro dia de desfile é Ronaldo Fraga, seguido por Aluf, Ateliê Mão e Mãe, Meninos Rei, Anacê, Samuel Cirnansck e Àlg. Lilly Sarti encerra a noite. As transmissões diárias têm início às 18h com apresentação de Paulo Borges, Graça Cabral e Lala Deheinzelin que recebem convidados e, às 19h, começam os desfiles.

Dez marcas vão estrear na SPFW de 2021: Anacê, Carol Bassi, Esfér, Igor Dadona, Neith Nyer, Rocio Canvas, Ronaldo Silvestre, Soul Básico, Victor da Justa e Weider Silveiro. Além disso, os estilistas Samuel Cirnansck e Wilson Ranieri voltam à programação da semana de moda.

Outra novidade é a participação do projeto Sankofa, coletivo de estilistas negros com oito marcas: Ateliê Mão de Mãe, Az Marias, Meninos Rei, Mile Lab, Naya Violeta, Santa Resistência, Silvério e Ta Estudios. O projeto é uma iniciativa da plataforma Pretos na Moda e da startup de inovação social VAMO e tem o apoio do Instituto Nacional de Moda e Design.

Com curadoria de Marcello Dantas, a semana de moda terá intervenções interativas e live streaming dos desfiles e apresentações. O Festival SPFW+ Regeneração terá quatro encontros criativos entre estilistas em colaboração com convidados de áreas diversas. A criação desses encontros formará instalações artísticas que vão ocupar São Paulo em novembro na nova temporada da SPFW. “É o futuro da moda co-criado por designers e profissionais na fronteira da inovação”, ressalta o texto de divulgação do evento.

Entre os estilistas e convidados dos encontros criativos estão Ronaldo Fraga e Neka Mena Barreto; Fernanda Yamamoto e Comunidade Yuba; Luiz Cláudio e Djamila Ribeiro; e Oskar Metsavaht e Sidarta Ribeiro.

No âmbito da inclusão social, em parceria com a prefeitura de São Paulo, o Festival SPFW vai promover ações de agosto a novembro com a capacitação de 40 costureiras do bairro Cidade Tiradentes, zona leste paulistana. Além disso, mulheres em situação de vulnerabilidade social farão parte da próxima edição da semana de moda, a ser realizada em novembro.