Leite recebe relatório da Jornada de Integração da Federasul

O governador Eduardo Leite recebeu, nesta quarta-feira (23/6), o relatório da Jornada de Integração da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Entregue pelo presidente da entidade, Anderson Trautman Cardoso, o documento traz uma síntese das reivindicações de oito macrorregiões do Rio Grande do Sul, especialmente na área de infraestrutura.

“É um trabalho amplo, que nos dá uma dimensão das necessidades de cada região. Muitas dessas demandas já estão sendo atendidas e, com o programa Avançar, trabalharemos em muitas mais”, destacou o governador. Como exemplo, citou os planos de obras e de concessões de rodovias, que integram o Avançar e foram divulgados no começo de junho.

Além do presidente, participaram da entrega do relatório os vice-presidentes de infraestrutura, Antonio Carlos Bacchieri Duarte, e jurídico, Milton Terra Machado.