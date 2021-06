Câmara analisa MP que aumenta tributação de instituições financeiras; acompanhe

A Câmara dos Deputados começa a analisar agora emendas do Senado à Medida Provisória 1034/21, que aumenta a tributação de instituições financeiras, reduz incentivos tributários da indústria química e limita o valor dos veículos comprados com desconto por pessoas com deficiência a fim de compensar a diminuição de tributos sobre o óleo diesel e o gás de cozinha.

O texto do relator, deputado Moses Rodrigues (MDB-SP), inclui outros temas, como tributação na Zona Franca de Manaus e redistribuição do arrecadado com loterias de apostas esportivas. Para os bancos, a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobe de 15% para 25% até o final do ano (31 de dezembro de 2021) e passa para 20% a partir de 2022.

Um dos temas tratados pelos senadores prevê uma transição mais longa para o aumento do PIS e da Cofins na indústria química com a redução de incentivos.

