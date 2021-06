Paim alertou para a falta de perspectiva de jovens brasileiros

Em pronunciamento nesta quarta-feira (23), o senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou que o Brasil é o país com pior perspectiva para jovens na América Latina. O senador destacou que é preciso olhar com atenção para essa parte da população, já que muitos jovens se distanciaram da educação por conta da pandemia de covid-19.

— Precisamos valorizar e acreditar na juventude. O governo precisa dar atenção para esse setor tão importante da população, que é o nosso futuro. Estabelecendo políticas públicas de ensino, trabalho e renda, acesso às novas tecnologias, internet e computadores. Investir na juventude é acreditar no Brasil, no crescimento e no desenvolvimento sustentável.

De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) citada pelo senador, metade dos jovens querem deixar o Brasil por falta de perspectiva de emprego e futuro. Também há mais consciência política e um sentimento de forte exclusão e preconceito dirigidos aos jovens periféricos, pobres e negros.

— Os últimos anos mostram um retrocesso trabalhista e social para essa camada da população, inclusive a Previdência Social. A perda de renda foi cinco vezes maior para jovens de 20 a 25 anos. A pandemia não poupou ninguém — afirmou Paim.