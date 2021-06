Governo inicia recuperação da ERS-347 entre Segredo e Ibarama

As máquinas estão na pista na ERS-347, entre Segredo e Ibarama, na região Centro-Serra. Com o aporte de aproximadamente R$ 1,4 milhão do Plano de Obras do governo do Estado, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, começou a recuperação dos pontos críticos ao longo dos 20,7 quilômetros da rodovia.

“Tão logo foram disponibilizados os recursos, já mobilizamos as equipes para iniciar o trabalho na melhoria da malha rodoviária”, ressalta o secretário Juvir Costella. “No total, contamos com mais de R$ 28 milhões para a recuperação de 345 quilômetros de rodovias nas regiões dos vales do Rio Pardo e Taquari.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que diversos serviços são realizados simultaneamente no trecho entre Segredo e Ibarama. Nos pontos em que há pavimento danificado, o material é removido e substituído por um novo. Também ocorre a revitalização de placas e da pintura da pista e o corte da vegetação.

“Esse conjunto de atividades vai resultar numa rodovia com a pista recuperada, o que aumentará a segurança para os usuários que transitam pela região”, afirma Faustino. “Se as condições climáticas forem favoráveis, será possível concluir o trabalho dentro de duas semanas.”

Rodovias e trechos que também receberão ações de recuperação e conservação na região dos Vales:

• RSC-153, de Barros Cassal a Herveiras

• RSC-471, de Pantano Grande até Coronel Prestes (37 km além de Encruzilhada do Sul)

• ERS-412, na ligação da RSC-153 com a RSC-471

• RSC-481, de Estrela Velha a Cerro Branco

• ERS-129, de Estrela ao entroncamento com a ERS-130 (p/ Encantado)

• RSC-453, do entroncamento com a RSC-453 (Westfália) ao entroncamento com a VRS-863 (Imigrante)

• ERS-332, entroncamento com a ERS-129 (p/ Encantado) a Arvorezinha

• ERS-128, do entroncamento com a BR-129 (Bom Retiro do Sul) ao entroncamento com a BRS-386 (p/ Estrela)

• ERS-423, de BR-386 a Progresso