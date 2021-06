Governador promove o RS em evento sobre investimentos e comércio entre Brasil e Alemanha

Leite destacou a localização estratégica do Rio Grande do Sul e suas potencialidades - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite palestrou, na manhã desta quarta-feira (23/6), no evento "Uma volta pelo Brasil em 80 minutos", realizado pela Federação das Câmaras de Comércio da Alemanha (DIHK), maior associação empresarial do país europeu, e pela Embaixada do Brasil em Berlim com o objetivo de promover investimentos e comércio entre os países.

O formato do encontro, que faz referência ao famoso livro A volta ao mundo em 80 dias, de Júlio Verne, consiste em uma sequência de apresentações curtas sobre oportunidades de investimento e estrutura econômica de uma determinada região.

Realizado de forma virtual, o evento desta quarta-feira contou com a participação de representantes de vários Estados e regiões brasileiras, juntamente com as Câmaras de Comércio Alemãs no Exterior, para apresentação das oportunidades atuais do mercado, especialmente considerando as oportunidades oferecidas pela recuperação da economia brasileira no período pós-Covid.

Além disso, os convidados responderam a perguntas dos participantes, que incluíram dirigentes de empresas, empreendedores e membros das câmaras de indústria e comércio.

Eduardo Leite dividiu o espaço com o diretor Executivo da Câmara de Comércio Brasil Alemanha de Porto Alegre (AHK-RS), Dietmar Sukop, que costuma ser o primeiro contato das empresas alemãs interessadas no Brasil.

Leite apresentou o Rio Grande do Sul, que é a quarta economia do Brasil, representando 6,5% da nacional, e quinto maior PIB per capita entre os Estados, com uma economia diversificada, além de ter localização geográfica estratégica.

“Quem quiser estar presente no Brasil, mas também se posicionar estrategicamente na América Latina, tem no Rio Grande do Sul uma oportunidade de estar no Brasil com proximidade geográfica e cultural em relação aos nossos países vizinhos mais relevantes. Além de encontrar aqui estrutura e mão de obra qualificada e trabalhadora, bem como uma íntima ligação com a Alemanha pela forte presença que os alemães têm no nosso Estado, o que nos orgulha muito”, destacou Leite.

O governador ainda falou das iniciativas empreendidas pela sua gestão, que fez reformas profundas e ações fortes voltadas ao desenvolvimento econômico com foco nas parcerias com a iniciativa privada, seja por meio de concessões, privatizações ou parceria público-privada (PPP) para atrair investimentos, e apresentou algumas das principais oportunidades.

“Temos um amplo programa de investimento para deixar o nosso Estado cada vez mais acolhedor aos investimentos privados”, reforçou Leite.

Participaram do evento, ainda, o embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, o diretor das Américas da DIHK, Mark Heinzel, o diretor de Economia Externa e membro da Diretoria Executiva da DIHK, Volker Treier, e representantes do Pará, de Pernambuco, de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro.