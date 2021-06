Brigada Militar apreendem 1060 litros de veneno em Novo Machado

Policiais da Brigada Militar comunicaram na DP que por volta das 18h de ontem ,terça-feir,a no Rincão dos Claros em Novo Machado, dois homens e uma mulher foram avistados nas margens do Rio Uruguai, carregando uma caminhonete F-4000 com galões de veneno.

Os dois homens conseguiram fugir, a mulher foi detida e junto com ela apreendidos 53 galões 20litros de veneno.

O Caminhão e o veneno foram encaminhados à policia Federal de Santo Ângelo.

A mulher responderá em liberdade.

