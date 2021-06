Kátia aponta que desmatamento e Salles atrapalham negociações com os EUA

Em nota divulgada nesta terça-feira (22) a presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), Kátia Abreu (PP-TO), faz um alerta ao governo sobre riscos de sanções ao Brasil após a suspensão de negociações ambientais dos Estados Unidos com o país. As conversas foram suspensas recentemente, de maneira unilateral pelos EUA sem justificativa. Kátia afirma que o aumento do desmatamento no Brasil e as investigações contra Ricardo Salles foram os motivos que levaram os Estados Unidos a interromperem conversas com o Brasil sobre questões ambientais. Na avaliação da senadora, os EUA estão dando “um recado”:

“Os motivos podem ser as investigações contra o ministro Salles, a atual paralisia no combate ao desmatamento ou ainda uma possível sinalização para a troca em paralelo dos embaixadores em Brasília e Washington. Não estamos ainda diante de um cenário de sanções no curto prazo, mas fica claro que um recado foi dado pelos americanos sobre as suas insatisfações no plano bilateral e a necessidade de mudanças no Brasil para a retomada do diálogo", aponta a senadora.

A presidente da CRE reforça que EUA e Europa estão atentos à evolução do desmatamento no Brasil e às propostas de mudança na legislação relacionada a licenciamento ambiental e regularização fundiária e alerta que, “se nenhuma evolução positiva ocorrer”, o Brasil poderá ser alvo de sanções no comércio exterior.

“Nossos parceiros americanos e europeus estão atentos à evolução do desmatamento na estação seca, às investigações contra o ministro do Meio Ambiente e às propostas de mudança de legislação em trâmite no Congresso: licenciamento ambiental e regularização fundiária. Se nenhuma evolução positiva ocorrer no trato que o Brasil dá ao tema do meio ambiente, sanções poderão se tornar uma realidade em breve, talvez ainda este ano”.