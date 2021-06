Portos RS renovam recordes na movimentação de cargas no acumulado do ano

Complexo do Superporto do Rio Grande registrou aumento de 5,4% em cargas de jan-mai/2021 na comparação com igual período de 2020 - Foto: Divulgação Portos RS

Ao divulgar os resultados dos primeiros cinco meses de 2021, a Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS) comemorou a superação de mais dois recordes de movimentação no ano: o porto de Pelotas registrou pela segunda vez em 2021 a maior movimentação da história, assim como o porto do Rio Grande. Com isso, os três portos públicos do Estado e o complexo do Rio Grande apresentaram resultados positivos, tanto em relação a 2019, no período pré-pandemia, como em 2020.

A Portos RS divulgou o desempenho dos primeiros cinco meses de 2021 dos três portos públicos do Estado sob sua administração (Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande) somados com a movimentação privada do complexo do Superporto do Rio Grande. Entre janeiro e maio, a movimentação total chegou a 17.377.208 toneladas, aumento de 6,27% em relação ao mesmo período do ano passado e de 11,13% em relação aos primeiros cinco meses de 2019.

O complexo portuário do Superporto do Rio Grande – que envolve o Porto Público, cinco terminais particulares arrendados, dois estaleiros e quatro terminais de uso privado por empresas – foi responsável pela maior parte do resultado: 16.365.273 toneladas de janeiro a maio, aumento de 5,43% na comparação com o mesmo intervalo de 2020.

Maio se caracterizou como o melhor mês da história do complexo do Superporto, com o total de 4.545.663 toneladas movimentadas. O montante verificado superou o registrado no mês anterior, que já tinha sido o maior da história, com 4,47 milhões de toneladas.

Com relação às movimentações no Superporto, os destaques de maior aumento percentual de cargas ficaram por conta das cargas de madeira, que aumentaram as movimentações em 257,86%, seguido pelo milho (43,23%), farelo de soja (21,01%) e celulose (11,96%).

A movimentação de contêineres, somente em maio, teve crescimento de 25,09% e, no acumulado do ano, avançou 12,05%. A soma de todas as exportações do complexo representa aumento de 6,72%, no comparativo com igual período de 2020.

Pela segunda vez em 2021, o porto de Pelotas registrou acréscimos significativos nas movimentações. As duas principais mercadorias do terminal, toras de madeira e clínquer, aumentaram suas cargas tanto em relação ao ano passado quanto ao retrasado. Somente em maio, foram 147.775 toneladas – aumento de 73,88% em relação ao mesmo período de 2019 e de 18,79% em relação ao mesmo mês de 2020. No acumulado dos cinco meses, o aumento na comparação de 2021 sobre 2020 chegou a 27,66%.

O porto de Porto Alegre foi o responsável pela movimentação de 307.752 toneladas de fertilizantes, que juntamente com cevada, trigo, sal e outros, somaram 426.005 toneladas. Em relação ao ano passado, o total de cargas movimentadas no cais da capital registrou aumento de 14,89%. O maior destaque de movimentação seguem os fertilizantes, com um aumento de 42,37% em relação ao mesmo período do ano passado.