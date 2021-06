SC: Mãe que matou bebê de 41 dias por chorar em Chapecó é condenada

Uma mãe foi condenada a 18 anos e oito meses de prisão por matar a filha de apenas 41 dias em Chapecó. A sentença do Tribunal do Júri considerou a mulher, de 22 anos, como culpada por homicídio doloso – quando há intenção de matar – com motivo torpe, ou seja, imoral.

O júri ocorreu na segunda-feira, 21. A condenação de 18 anos e 8 meses de reclusão é, inicialmente, em regime fechado. A mulher permaneceu presa durante o andamento do processo e não poderá aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Entenda como tudo aconteceu

O crime aconteceu no dia 23 de junho de 2020. Segundo o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), que ofereceu a denúncia, a mãe se incomodou com o choro da criança e, por isso, a matou.

Conforme o MPSC, a mulher arremessou a filha o que fez com que ela batesse a cabeça na lateral do berço. Com o impacto, a bebê sofreu múltiplas fraturas na cabeça e, após ser agredida, teria vomitado. A mãe pensou que se tratava apenas de refluxo.

Em seguida, a mulher colocou a filha em um bebê-conforto e a levou até a casa de uma vizinha, justificando precisar sair para buscar algumas roupas.

A vizinha então percebeu que a criança estava no sol e tirou a coberta que a cobria, para colocá-la em outro local. Nesse momento, observou que a bebê estava pálida e não esboçava reação. Ela entrou em contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo informações de testemunhas repassadas durante a investigação, ao ser informada sobre a morte da bebê, a mãe não teria esboçado reação e também não parecia nervosa. Ela apenas teria perguntado: “meu Deus, mas como?”. A mãe teria começado a chorar apenas após a chegada da polícia.

