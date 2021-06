CBMRS doa caminhão de combate a incêndio aos Bombeiros Voluntários de Santo Cristo

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realiza, na terça-feira (22/6), às 10h, a doação de um caminhão de combate a incêndio ao Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) do município de Santo Cristo. Será a primeira doação de um veículo de emergência feita pelo CBMRS a um Corpo de Bombeiros Voluntário.

A entrega ao SCAB de Santo Cristo, unidade devidamente regularizada, será possível após um longo período de tramitação e regularização da viatura. O esforço envolveu o CBMRS e o Ministério Público do Estado (MPRS), de forma a destinar um caminhão de combate ao município.

Aviso de pauta

O quê: doação de caminhão de combate a incêndio aos Bombeiros Voluntários de Santo Cristo

Quando: terça-feira (22/6), às 10h

Onde: Corpo de Bombeiros Voluntários de Santo Cristo, rua Inocêncio Galas, 611-805