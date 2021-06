Navio bate em atracadouro no Guarujá (SP)

Um navio de contêineres bateu em atracadouro no Guarujá, litoral paulista, por volta das 13h30, neste domingo (20). A travessia de balsas entre Guarujá e Santos chegou a ser interrompida por cerca de uma hora, mas já foi normalizada.

Segundo informações da Capitania dos Portos de São Paulo, o acidente deixou inoperante apenas a parte do atracadouro onde embarcam as bicicletas, além de causar avarias no navio Cap San Antonio. Não houve feridos no navio nem no atracadouro.

Após o acidente, o navio foi encaminhado para a área de fundeio do porto, ainda segundo a capitania. De acordo com o site Marine Traffic, de rastreamento de embarcações, o navio já deixou o porto de Santos com destino ao porto de Paranaguá, no estado do Paraná. A capitania não confirmou a localização do navio no fim da tarde.

Equipes de peritos e da inspeção naval da Capitania dos Portos estavam no local, ainda no fim desta tarde, avaliando a situação, conforme informou o órgão.