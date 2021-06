Assembleia e Famurs iniciam debate sobre regionalização do saneamento

Por iniciativa conjunta, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza e o presidente da Famurs, Maneco Hassen, vão iniciar na próxima terça-feira (22.06) uma série de reuniões virtuais entre prefeitos, deputados estaduais e o governo do Estado para debater a elaboração de um projeto de lei que crie unidades regionais de saneamento básico que contarão com operações de saneamento compartilhadas.

A definição ocorreu durante reunião na tarde de ontem, terça-feira (15) entre o presidente da Famurs, Maneco Hassen, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza e o ex-presidente da Famurs e futuro coordenador-geral da Famurs, Salmo Dias de Oliveira, que representou o Presidente eleito da Federação, Eduardo Bonotto.

O grupo definiu, junto com a Casa Civil, para a próxima terça-feira (22) um novo encontro virtual para apresentação da proposta elaborada pelo Governo do Estado – que de acordo com o Executivo será anunciada nos próximos dias – aos deputados e prefeitos gaúchos.

O prazo, de acordo com o Marco Legal do Saneamento, para que os estados criem as unidades regionais é o próximo dia 15 de julho.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.