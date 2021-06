Concorrências para venda de 14 imóveis e obra na Penitenciária Estadual de Guaíba estão na Agenda Celic da semana

Um conjunto de 14 imóveis localizados em Porto Alegre que pertencia ao Instituto de Previdência do Estado (Ipergs) será colocado à venda pelo governo nesta semana. As concorrências para as lojas e salas comerciais que estão situadas nos bairros Praia de Belas, Jardim Botânico, Santana, Centro e São João estão programadas para terça-feira (15/6) e fazem parte das licitações da semana agendadas pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Ao todo, o período entre 14 e 18 de junho terá 27 certames.

Outro destaque da semana, na quinta-feira (17/6), é a concorrência para execução da obra de recuperação e conclusão da Penitenciária Estadual de Guaíba, na Região Metropolitana da Capital. O preço de referência da licitação é de R$ 19,68 milhões e será considerada vencedora a proposta com menor preço.

Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e consultar pelo número do edital.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

•Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 14 a 18 de junho de 2021.