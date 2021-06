Inter oficializa a saída de Miguel Ángel Ramírez

O Inter definiu nesta sexta-feira (11) a saída do técnico Miguel Ángel Ramírez do comando da equipe. O treinador, que está afastado após ter testado positivo para coronavírus, conviveu com uma série de derrotas recentemente. Pesou contra o espanhol a falta de evolução da equipe depois de 101 dias à frente do time.

Confira a nota do Inter:

"Miguel Ángel Ramírez não é mais técnico do Internacional. Também deixam o clube o auxiliar técnico Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita. O Inter agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Osmar Loss passa a comandar a equipe interinamente."

Inter na Era Miguel Ángel Ramírez

22 jogos*

11 vitórias

4 empates

7 derrotas

43 gols marcados

25 gols sofridos

56% de aproveitamento

Anunciado no dia 2 de março (101 dias no cargo)