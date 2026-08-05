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Mais de 80 vetos trancam pauta do Congresso na volta do recesso

Pauta do Congresso tem 99 vetos presidenciais aguardando análise; desses, 87 estão trancando a pauta e impossibilitando novas votações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
05/08/2026 às 17h38

Pelo menos 87 vetos presidenciais trancam a pauta de votações do Congresso e aguardam análise de deputados e senadores neste segundo semestre. Ao todo, o Congresso analisa 99 vetos presidenciais.

Entre os vetos que impedem novas votações, estão os que atingem trechos dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. Os trechos vetados tratam de temas como saúde, educação, trabalho, segurança e políticas sociais.

Última votação
A última sessão conjunta para analisar vetos ocorreu em maio. Vetos não apreciados em 30 dias trancam a pauta do Congresso.

Para rejeitar um veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores.

Saiba como é a análise de vetos pelo Congresso Nacional

Veto total
 Entre os vetos em análise, 16 rejeitaram integralmente propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

O mais recente (VET 40/26) foi aposto ao Projeto de Lei 2816/23 , que garantia ao zootecnista o mesmo piso salarial estabelecido para engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários.

O governo vetou integralmente o projeto sob o argumento de que a proposta é inconstitucional por contrariar o interesse público ao estabelecer o piso sem apresentar estimativa de impacto orçamentário da medida.

Também foram integralmente vetadas as seguintes propostas:

Orçamento
 Na proposta da Lei Orçamentária deste ano (VET 9/26), foram vetados dois dispositivos que somavam quase R$ 400 milhões em emendas parlamentares incluídas pelo Congresso no Orçamento.

No veto à LDO (VET 51/25), 4 dos 44 trechos vetados já foram derrubados pelos parlamentares em maio – entre eles, está o que permite que cidades com 65 mil habitantes com pendências fiscais celebrem convênios com o governo federal e acessem recursos de programas e emendas parlamentares.

Os trechos restantes ainda precisam ser analisados.

Reforma tributária
Também devem ser avaliados 10 dos 46 trechos vetados na regulamentação da reforma tributária (VET 7/25).

Estão pendentes vetos sobre o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (VET 8/26) e a operacionalização de crédito consignado por meio de plataformas digitais (VET 23/25).

Esporte
 O VET 14/23, referente à Lei Geral do Esporte , é o que tem mais dispositivos vetados. Apesar de 57 itens do veto já terem sido apreciados , ainda há outros 340 aguardando análise dos congressistas.

Meio ambiente
 O veto ao Estatuto do Pantanal (VET 36/25) abrange regras de manejo do fogo e sugestão para uso de áreas desmatadas ilegalmente ou degradadas na implantação de novos empreendimentos, em detrimento da sua recuperação ambiental.

Infraestrutura
 Os vetos presidenciais às propostas dos marcos regulatórios do setor elétrico e do transporte público coletivo urbano também aguardam votação.

Entre os trechos rejeitados no marco do setor elétrico (VET 42/25), está o que permite o ressarcimento por cortes de geração, abrangendo todos os eventos de origem externa, independentemente da causa.

Já o VET 30/26, referente ao transporte público , foi aposto ao item que obriga União, estados e municípios a custear gratuidades e descontos tarifários com recursos orçamentários.

Spray de pimenta
 O Projeto de Lei 727/16, que deu origem à Lei 15.474/26, que autoriza o uso de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres , também teve 16 dispositivos vetados (VET 39/26).

Entre eles, está o que permite a compra dos sprays por menores de 18 anos, mediante autorização expressa dos responsáveis.

Educação
 Em vigor há pouco mais de um mês, a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação foi sancionada com veto a 32 trechos (VET 33/26).

Alguns deles tratam de triagem educacional anual em massa e identificação precoce. Outro trecho rejeitado prevê a criação de um centro de referência em cada unidade da Federação.

Confira todos os vetos em tramitação

* Com informações da Agência Senado

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