Segunda, 03 de Agosto de 2026
17°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Vime Digital aponta site como ferramenta de negócios

Com a presença digital em evidência, o site profissional tornou-se peça-chave para gerar negócios. Especialista da Vime Digital analisa erros comun...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/07/2026 às 18h35
Vime Digital aponta site como ferramenta de negócios
Divulgação Vime Digital

A presença digital passou a influenciar diretamente a credibilidade e a competitividade das empresas, e o site corporativo deixou de funcionar apenas como uma vitrine institucional para se tornar uma ferramenta estratégica de negócios.

Nesse cenário, o desenvolvimento web evoluiu para apoiar a geração de oportunidades, o fortalecimento da marca e a melhoria da experiência do cliente, avaliação apresentada por Leonardo Donadel, gerente comercial da Vime Digital, agência de tecnologia e marketing digital sediada em Santa Catarina.

O movimento acompanha o avanço da digitalização no país. Levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aponta que 98% dos empreendedores brasileiros utilizam a internet em suas atividades, índice que se manteve elevado e estável nos últimos anos. Ainda assim, a maturidade digital segue como desafio: segundo estudo do Sebrae e da ABDI, dois terços dos pequenos negócios permanecem em níveis baixos e médios de digitalização, o que indica que estar online nem sempre significa transformar a presença em resultado.

Para Donadel, parte das empresas ainda trata o site como um cartão de visitas e ignora seus objetivos comerciais. "Um dos principais erros é desenvolver um site pensando apenas na aparência, sem considerar os objetivos do negócio e o comportamento do usuário", afirma.

Segundo o gerente comercial, são recorrentes problemas como navegação confusa, excesso de informações, ausência de chamadas para ação, carregamento lento e falta de adaptação para dispositivos móveis, fatores que transformam a página em uma presença digital passiva.

A atenção ao desempenho tem respaldo em dados de mercado. De acordo com uma pesquisa do Google intitulada "The Need for Mobile Speed", 53% das visitas a sites móveis são abandonadas quando uma página leva mais de três segundos para carregar. O próprio Google estima que, no varejo, cada segundo de atraso no carregamento pode reduzir as conversões em até 20%, o que evidencia a relação entre a experiência técnica e o resultado comercial.

Da imersão à personalização

Antes de discutir layout ou funcionalidades, Donadel defende uma etapa de imersão para compreender a empresa, o público, os diferenciais e o processo comercial. "Antes de pensar em layout, cores ou funcionalidades, é necessário entender qual papel o site terá dentro da estratégia do cliente", explica.

A partir desse diagnóstico, de acordo com o executivo, torna-se possível personalizar o projeto. "A personalização permite que o site represente verdadeiramente a identidade, os diferenciais e os objetivos da empresa", diz o gerente comercial, para quem a abordagem influencia a percepção de valor da marca e a capacidade de conversão.

Integração entre áreas e o avanço da inteligência artificial

No desenvolvimento, o gerente comercial defende que experiência do usuário (UX), interface (UI), redação estratégica (copywriting), otimização para mecanismos de busca (SEO) e desempenho atuem de forma conjunta. "Essas áreas não devem ser tratadas de maneira isolada. Elas fazem parte de uma mesma estratégia de experiência e conversão", ressalta.

Para os próximos anos, Donadel projeta que a inteligência artificial (IA) tornará os sites mais dinâmicos e conectados aos processos das empresas. "A inteligência artificial deve tornar os sites cada vez mais dinâmicos, personalizados e integrados aos processos das empresas", avalia. Ainda assim, pondera que "a tecnologia poderá acelerar etapas, mas não substituirá a necessidade de compreender o negócio, o público e os objetivos de cada projeto".

Com mais de sete anos de atuação, a Vime Digital soma cerca de 800 projetos desenvolvidos para clientes no Brasil e no exterior e integra o programa Google Partners, com certificação reconhecida pela plataforma. A empresa organiza o trabalho em torno de planejamento estratégico, design, tecnologia, SEO e performance, reunindo uma equipe dedicada às diferentes etapas de cada projeto.

Essa experiência, segundo Donadel, permite adaptar a metodologia a diferentes mercados sem abrir mão da personalização. "Cada projeto é desenvolvido de forma personalizada, partindo das particularidades e dos objetivos de cada cliente", pontua.

A leitura reforça uma mudança de papel do site corporativo, que passa de página estática a plataforma conectada à estratégia do negócio. "A tendência é que os sites deixem de ser estruturas estáticas e passem a atuar como plataformas inteligentes, conectadas ao marketing, às vendas e ao relacionamento com o cliente", resume o gerente comercial.

Para saber mais, basta acessar: https://agenciavime.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/Rede D'Or
Tecnologia Há 2 dias

Rede D’Or: média de infarto em SP é de 58 anos

Estudo da Rede D’Or revela perfil mais jovem de infarto em São Paulo entre os estados analisados e reforça a importância da excelência e agilidade ...

 Imagem gerada por IA - ChatGPT
Tecnologia Há 2 dias

Regulação europeia adia prazos para IA de alto risco

Norma publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 24 de julho e em vigor desde 27 de julho altera o calendário de aplicação do regulamento eur...

 Banco de imagens/Criada por IA/OpenIA
Tecnologia Há 2 dias

IA acelera entrada de pacientes em linhas de cuidado

Unimed Tubarão adotou solução de inteligência artificial desenvolvida com a level para automatizar a análise de dados clínicos e assistenciais. A f...

 Divulgação: Shopee
Tecnologia Há 2 dias

Full da Shopee cresce 15x e impulsiona PMEs

Solução logística combina entregas até 3 vezes mais rápidas e operação simplificada, impulsionando a expansão de empreendedores na economia digital

 Imagem gerada por IA - ChatGPT
Tecnologia Há 2 dias

Contratos passam a exigir governança de IA auditável

Com o adiamento de obrigações do regulamento europeu de inteligência artificial e o marco legal brasileiro ainda em tramitação, a comprovação de go...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 22°
17° Sensação
1.26 km/h Vento
92% Umidade
100% (6.15mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
24° 16°
Quarta
25° 15°
Quinta
26° 14°
Sexta
23° 15°
Sábado
25° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 8 horas

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200
Esportes Há 9 horas

Maratonista olímpico Daniel Ferreira é encontrado vivo após 44 dias
Política Há 10 horas

Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à Presidência
Política Há 11 horas

Mulheres vão às ruas pela votação do PL da Misoginia
Política Há 11 horas

PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,08%
Euro
R$ 5,85 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 337,034,10 -0,47%
Ibovespa
177,999,00 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7081 (02/08/26)
14
22
28
40
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3751 (02/08/26)
01
02
04
07
08
09
11
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2957 (31/07/26)
00
01
09
10
12
13
18
25
35
37
38
46
54
72
79
80
82
83
84
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2990 (31/07/26)
11
13
14
25
35
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias