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Trabalhadores do RS devem receber R$ 854 milhões do FGTS; veja quem recebe

Conselho Curador decide nesta terça-feira sobre o repasse; valores serão creditados até o fim de agosto e seguem as regras tradicionais de saque

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Gaúcha ZH
28/07/2026 às 11h19
Trabalhadores do RS devem receber R$ 854 milhões do FGTS; veja quem recebe
(Foto: Neimar De Cesero / Agencia RBS)

Os trabalhadores do Rio Grande do Sul deverão receber cerca de R$ 854,6 milhões com a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A projeção foi elaborada pela assessoria econômica da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA).

A confirmação do repasse será analisada nesta terça-feira (28) pelo Conselho Curador do FGTS. Caso aprovada, a Caixa Econômica Federal deverá depositar os valores nas contas dos trabalhadores até o fim de agosto.

A estimativa considera a distribuição de R$ 13,04 bilhões em todo o país, correspondente a 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025. O Rio Grande do Sul deverá receber aproximadamente 6,55% desse total, ficando na quinta posição entre os estados com maior volume de recursos.

Terão direito ao crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2025. O valor será calculado de forma proporcional ao saldo existente em cada conta.

Apesar do depósito, o dinheiro não poderá ser sacado imediatamente. O valor será incorporado ao saldo do FGTS e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves ou outras modalidades autorizadas.

A consulta ao saldo pode ser feita pelo aplicativo oficial do FGTS, disponível pela Caixa Econômica Federal.


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