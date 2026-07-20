Deputado defende mudanças no cálculo do IPVA; assista

Em entrevista ao programa Me Conta+, transmitido nas redes sociais da Câmara, o deputado Rodrigo de Castro (União-MG) falou sobre a Proposta de Emenda à Constituição que muda o cálculo do IPVA ( PEC 3/26 ).

Castro foi o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O autor da PEC é o deputado Kim Kataguiri (Missão-SP).

Em vez de considerar o valor do veículo, a proposta estabelece o peso como principal critério para a cobrança do imposto, além de prever o teto de 1% para a alíquota e permitir descontos para veículos menos poluentes.

"A principal ideia é baixar a alíquota de IPVA", explicou Castro. "No Brasil, nós pagamos o maior IPVA do mundo!", afirmou.

Peso

O deputado reconheceu que a proposta tem pontos polêmicos, como a cobrança pelo peso do veículo.

"A cobrança por peso já existe assim no Japão, já é assim nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Porque, quanto maior o peso, mais danos [os veículos] causam às estradas, que é o motivo de cobrança de IPVA", argumentou.

"Eu acho que a gente pode colocar um critério híbrido, por exemplo, categorias de veículos", sugeriu.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada por uma comissão especial, depois seguirá para votação no Plenário da Câmara, onde precisará ser votada em dois turnos.

Segundo Rodrigo de Castro, ao longo do debate, será possível detalhar as formas de compensação de eventuais perdas de arrecadação, bem como as novas regras para cobrança do IPVA.