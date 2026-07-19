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Inédito: Brasil cai na 1ª fase da Liga das Nações de vôlei masculino

Seleção se despede vencendo China, mas entrou em quadra já eliminada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/07/2026 às 17h20

A seleção masculina de vôlei está fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez desde a criação do torneio, em 2018. Neste domingo (19), em Chicago (Estados Unidos), o Brasil superou a China por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/20 e 25/21. O triunfo, porém, foi insuficiente para classificar o time comandado por Bernardinho.

Os brasileiros foram a quadra sabendo que já não tinham mais chances de ficar entre os sete primeiros da primeira fase. Após a derrota da última sexta-feira (17) para a Polônia, a equipe verde e amarela dependia de um revés da Bulgária para os Estados Unidos na noite de sábado (18). Também em Chicago, os búlgaros venceram por 3 a 1 e anteciparam a eliminação do Brasil.

Antes da queda precoce de 2026, as piores campanhas da seleção masculina na competição foram as eliminações nas quartas de final em 2022, 2023 e 2024. Em todas as outras edições, o Brasil alcançou pelo menos as semifinais. O único título brasileiro no torneio foi em 2021.

Pelo regulamento da Liga das Nações, vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. Se o triunfo for por 3 a 2, a equipe vencedora faz dois pontos e a que perde soma um ponto.

Ao ganhar por 3 a 0 da China, o Brasil chegou a 19 pontos na classificação da Liga das Nações, atingindo apenas o nono lugar. A Ucrânia, sétima colocada e última seleção na zona de classificação às quartas de final, tem 23 pontos. São três de vantagem para a Bulgária, que ainda joga neste domingo e se igualar aos ucranianos.

O ponteiro Adriano, com 13 pontos, sendo três de saque, foi o melhor jogador do Brasil neste domingo. O central Flávio (12 pontos) e o oposto Darlan (11) também se destacaram. Do lado chinês, o ponteiro Bin Wang, com 10 pontos, foi o único a chegar aos dois dígitos na pontuação.

Apesar de ocupar o último lugar da primeira fase, com apenas um triunfo, a China estará nas quartas de final por ser o país-sede - os jogos, marcados para ocorrer entre 29 de julho e 2 de agosto, serão na cidade de Ningbo. A Polônia é a atual campeã.

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