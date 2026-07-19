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Tempestades e granizo continuam no Rio Grande do Sul

Há aviso laranja de perigo para tempestades no estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/07/2026 às 12h36

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que para este domingo (19) e segunda-feira (20) continuam os ventos fortes no Sul do Brasil, devido à grande diferença de pressão entre um centro de baixa pressão na Argentina e o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul o que intensifica o fenômeno do Jato de Baixos Níveis. Essa configuração também dificulta o avanço das áreas de instabilidade, que permanecem restritas ao Rio Grande do Sul, onde há avisos laranja de perigo para tempestades com granizo.

Segundo o Inmet, para domingo (19) e segunda-feira (20), as áreas de instabilidade se intensificam no Rio Grande do Sul, com previsão de chuva, trovoadas e granizo no estado. Há aviso laranja de perigo para tempestades no oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul, abrangendo municípios como São Borja, Santa Maria, Uruguaiana, Bagé, Pelotas e Santa Vitória do Palmar. Nas demais áreas do estado, o aviso é amarelo de perigo potencial para tempestades.

A área de aviso laranja de perigo para tempestades passa também a contemplar municípios das regiões de Ijuí, Santa Cruz do Sul e da Região Metropolitana de Porto Alegre. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, permanece vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Com os ventos fortes oriundos do norte do continente, transportados pelo Jato de Baixos Níveis, o frio perde intensidade na Região Sul, com mínimas em torno de 10°C restritas às regiões de serra. O calor aumenta durante as tardes, com máximas de até 30°C no Rio Grande do Sul no sábado e de até 32°C no noroeste do Paraná na segunda-feira. No domingo e na segunda-feira, as máximas ficam em torno de 24°C no Rio Grande do Sul devido à atuação das tempestades.

De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul, são 36 municípios dentro da área de risco meteorológico severo: Alegrete, Cacequi, Capão do Cipó, Caçapava do Sul, Dilermando de Aguiar, Dom Pedrito, Formigueiro, Itaara, Itacurubi, Itaqui, Jaguari, Jari, Lavras do Sul, Manoel Viana, Mata, Maçambará, Nova Esperança do Sul, Quaraí, Quevedos, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, Santo Antônio das Missões, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Toropi, Unistalda, Uruguaiana e Vila Nova do Sul. O risco severo é para chuva intensa e volumosa em curto período de tempo, rajadas de vento fortes e queda de granizo.

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