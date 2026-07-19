Domingo, 19 de Julho de 2026
17°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Prêmio de R$ 35 milhões será sorteado pela Mega-Sena neste domingo

Sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/07/2026 às 06h06
Prêmio de R$ 35 milhões será sorteado pela Mega-Sena neste domingo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.033 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 35 milhões.

Ampliação do prazo

A partir de agora, com o novo prazo, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas, que eram realizados aos sábados, passam a ocorrer aos domingos, às 11h.

Com a mudança, as apostas agora podem ser ser feitas até as 22h do sábado, nas casas lotéricas e pela internet no Portal Loterias Caixa .

O volante com seis números marcados custa R$ 6.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 14 horas

Trabalhadores informais fazem novo ato contra programa Tolerância Zero

Manifestação alerta autoridades contra a criminalização da categoria

 Expectativa de vida ao nascer no Rio Grande do Sul atingiu 76,49 anos no triênio 2022-2024 (Foto: Diones Roberto Becker)
Longevidade Há 20 horas

Expectativa de vida no Estado chega a 76,49 anos

Dados integram a Nota Técnica 132 elaborada pelo Departamento de Economia e Estatística

 Período mais crítico é entre sábado (18/7) e domingo (19/7), quando são esperadas tempestades com rajadas de vento acima de 90 km/h (Foto: Divulgação | Defesa Civil RS)
Clima Há 21 horas

Condições hidrometeorológicas para os próximos dias são atualizadas pela Defesa Civil do RS

Condição hidrológica atual apresenta níveis entre os limiares de normalidade e patamares baixos
Geral Há 1 dia

Anac alerta para risco de trote com óleo de avião após morte de piloto

Reação alérgica grave causou a morte de Gustavo Henrique Lara

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

MPF pede suspensão do programa Tolerância Zero na orla do Rio

Ação pede um planejamento para a gestão das praias

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 28°
18° Sensação
4.56 km/h Vento
51% Umidade
98% (0.48mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h59 Pôr do sol
Segunda
29° 16°
Terça
22° 17°
Quarta
17° 14°
Quinta
19° 12°
Sexta
21° 10°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Prêmio de R$ 35 milhões será sorteado pela Mega-Sena neste domingo
Esportes Há 10 horas

Inglaterra leva 3ª lugar e Mbappé vira maior artilheiro das Copas
Esportes Há 13 horas

Jogo no Irã há 10 anos faz campeão mundial ter entrada vetada nos EUA
Futebol Feminino Há 13 horas

Gurias do Yucumã anunciam a contratação da volante Laryssa para o Gauchão 2026
Geral Há 14 horas

Trabalhadores informais fazem novo ato contra programa Tolerância Zero

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,03%
Euro
R$ 5,84 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,804,40 +0,65%
Ibovespa
173,714,08 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7068 (17/07/26)
06
16
39
69
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3738 (17/07/26)
02
03
04
05
07
08
10
11
13
14
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2951 (17/07/26)
07
08
10
12
13
14
16
17
33
34
37
39
44
46
48
56
61
62
80
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2984 (17/07/26)
02
06
11
12
27
37
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias