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Com gol no último lance, Botafogo bate Santos na volta do Brasileirão

Panamenho Kadir, de 18 anos, aproveita falha para garantir o triunfo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/07/2026 às 00h15

A Copa do Mundo ainda não terminou, mas o Campeonato Brasileiro voltou. Duas partidas abriram a 19ª rodada na noite desta quinta-feira (16). O confronto de mais emoção ocorreu no Rio de Janeiro. No Nilton Santos, o Botafogo derrotou o Santos por 2 a 1, garantindo o triunfo no último lance.

O atacante Lucas Emanuel, do Botafogo, viveu uma noite inesquecível. Titular na estreia pelo time profissional, o garoto de 17 anos, que veio do time sub-17, balançou as redes e fez valer a aposta do técnico Franclim Carvalho. A vitória, por sua vez, foi carimbada com gol de outra cria da base: o também atacante Kadir, joia panamenha de 18 anos.

Com o triunfo, o Glorioso voltou à metade de cima da tabela de classificação. A equipe carioca foi a 25 pontos, ocupando provisoriamente o nono lugar. O Peixe, com 21, aparece em 16º, uma posição a frente da zona de rebaixamento, que reúne os quatro últimos colocados - o chamado Z-4.

As equipes ainda não puderam contar com os jogadores que disputaram a Copa. O volante Danilo, do Botafogo, e o atacante Neymar, do Santos, reapresentam-se apenas nesta sexta-feira (17).

Base decide para o Glorioso

No primeiro tempo, o Santos teve mais posse e presença ofensiva, mas apenas uma grande chance. Aos 23 minutos, o atacante Miguelito tabelou ao entrar na área e finalizou no canto esquerdo, mas parou em defesa do goleiro Léo Linck. A bola ainda bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

O Botafogo acabou sendo mais eficiente e aproveitou uma falha defensiva para sair na frente. Aos 40, o atacante Kauan Toledo desarmou o zagueiro Luan Peres na entrada da área e a bola sobrou para Lucas Emanuel, que tocou por cobertura na saída do goleiro Gabriel Brazão. Um golaço do estreante de 17 anos.

A etapa final iniciou com o Santos ainda mais agressivo. Aos cinco minutos, o meia Alvaro Barreal entrou na área pela esquerda e chutou cruzado. Léo Linck deu rebote e o atacante Thaciano, de frente para o gol, mandou por cima da meta, desperdiçando grande oportunidade.

Principal nome santista na partida, Barreal foi recompensado aos 11. Após cobrança de escanteio, Léo Linck afastou parcialmente, mas trombou com o zagueiro Justino e ficou caído no gramado. Deu tempo para o meia argentino do Peixe chutar da entrada da área e aproveitar o gol vazio para deixar tudo igual.

O Santos quase virou aos 41. Léo Linck rebateu, para frente, o arremate do meia Gabriel Bontempo da entrada da área. O zagueiro Lucas Veríssimo se atirou de cabeça na bola para aproveitar, parando em mais uma defesa do goleiro. O lateral Gabriel Menino ainda pegou a sobra e, na cara do gol, ainda que sem ângulo, acertou a trave esquerda.

A oportunidade desperdiçada custou caro. No último lance, o zagueiro Marçal lançou Kadir desde o campo de defesa. Gabriel Brazão saiu da área para afastar a bola, mas chutou em cima de Luan Peres. Melhor para o atacante panamenho do Botafogo, que avançou em direção ao gol vazio e decretou a vitória do Glorioso.

Vitória afunda Vasco

No outro jogo desta quinta, o Vitória superou o Vasco por 1 a 0 no Barradão. O Leão rubro-negro, com os mesmos 25 pontos do Botafogo, fica atrás do Alvinegro carioca pelo saldo de gols e ocupa o 10º lugar. O Cruzmaltino é justamente a equipe que abre o Z-4, com 20 pontos.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, o Vitória aproveitou a falha defensiva do Vasco para decidir a partida. Aos 23 minutos, o volante Cauan Barros foi desarmado na entrada da área por Diego Tarzia e a bola sobrou nos pés do também atacante Renato Kayzer. Revelado na base do time carioca, o camisa 79 fez valer a "lei do ex" e mandou para as redes.

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