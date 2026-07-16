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Brasil vence anfitriã China e vai à final do Mundial de vôlei sentado

Seleção feminina decide título às 5h30 desta sexta-feira, em Hangzhou

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/07/2026 às 21h20

A seleção brasileira feminina está a uma vitória de conquistar o bicampeonato mundial consecutivo de vôlei sentado. Nesta quinta-feira (16), a Amarelinha selou a classificação com vitória na semifinal sobre a anfitriã China por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/13). As brasileiras decidem o título contra a seleção dos Estados Unidos nesta sexta (17), a partir das 5h30 (horário de Brasília).

Uma das protagonistas da equipe Amarelinha em quadra foi a jogadora Suellen Dellangelica com 20 acertos. Janaína Petit foi a segunda maior pontuadora, com 13.

A seleção chega à final com 100% de aproveitamento. Venceu os três jogos da fase de grupos (contra Tailândia, Itália e França), superou a Hungria nas oitavas e passou pela Ucrânia nas quartas.

Há quatro anos, no Mundial de Sarajevo (Bósnia e Herzergovina) as brasileiras faturam o título inédito com vitória na final sobre o Canadá, por 3 sets a 1.

Seleção masculina luta pelo bronze à 1h

A partir de 1h desta sexta (17), a seleção masculina entra em quadra para disputar o bronze contra o Cazaquistão. Os brasileiros perderam a chance da disputa inédita do título mundial, ao serem superados pela seleção da Bósnia e Hezergovina por 3 sets a 1 (20/25, 18/25, 25/23 e 10/25), nesta quina (17).

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