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EBC participa de painéis de futebol feminino em conferência nos EUA

Confut USA começou nesta quinta em Nova Jersey

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/07/2026 às 11h26

A cidade de Newark, em Nova Jersey, recebe a Conferência de Futebol (Confut), evento que reúne lideranças da indústria do esporte.

O encontro, que ocorre pela segunda vez nos Estados Unidos, com o nome Confut USA, iniciou nesta quinta-feira (16) e segue até sexta-feira (17), no Hotel Double Tree by Hilton, que fica a cerca de 16 quilômetros do estádio que recebe, no domingo (19), a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) estará presente. A diretora-presidente Antonia Pellegrino será moderadora de dois painéis que têm como foco o futebol feminino, ambos nesta quinta. A TV Brasil, emissora pública da EBC, transmite ao vivo o campeonato brasileiro da modalidade, além das fases finais das Séries A2 (segunda divisão) e A3 (terceira) e das decisões dos Brasileirões sub-17 e sub-20.

O primeiro painel, O Impacto Global do Futebol Feminino como Ferramenta de Transformação Social , ocorre das 14h30 às 15h15, no Palco Manhattan. O debate é sobre como a modalidade pode impulsionar mudanças positivas na sociedade por meio da inclusão e do empoderamento de meninas e mulheres, dando acesso e criando oportunidades dentro e fora de campo.

Além de Antnia, participam a diretora geral da No More (fundação global dedicada ao fim da violência doméstica e sexual), Pamela Zaballa; a diretora executiva da No More no Brasil, Daniela Grelin; a gerente de patrocínios da Petrobras, Alessandra Teixeira; e a vice-presidente da Associação de Futebol da Indonésia, Ratu Tisha.

Em seguida, das 17h30 às 18h30, será realizado o painel A Paixão Mundial, Oportunidade do Brasil: Turismo, Futebol e Visibilidade global, que trata da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no país.

O evento, segundo estimativa de um mapeamento da Fundação Getúlio Vargas para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), deve injetar R$ 8,8 bilhões na economia e gerar quase 74 mil postos de trabalho.

O debate mediado pela diretora-presidente da EBC terá participação da secretária extraordinária da Copa 2027, Juliana Agatte; da diretora de Legado e Relações Institucionais e ex-capitã da seleção brasileira, Aline Pellegrino; e da ex-volante Fanta, uma das pioneiras da modalidade no Brasil, com presença nos três primeiros Mundiais Femininos da história (1991, 1995 e 1999).

A Confut surgiu em novembro de 2019, com dois eventos: Recife (novembro) e Curitiba (dezembro). Em 2026, além dos Estados Unidos, o congresso terá mais dois encontros: a Confut Sudamericana, entre os dias 8 e 10 de setembro, no Rio de Janeiro; e a Confut Nordeste, de 8 a 10 de dezembro, na capital pernambucana.

No ano que vem, ocorre a primeira edição da Confut Euro, nos dias 23 e 24 de março, em Porto (Portugal).

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