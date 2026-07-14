Pix impulsiona uso no transporte público de SP e RJ

São Paulo e Rio de Janeiro registraram um crescimento no número de usuários que utilizam o Pix para acessar o transporte público. Ao todo, 1 milhão de clientes únicos já adotam essa modalidade de pagamento nas duas capitais. Os dados são da Autopass, referência em mobilidade na América Latina e quarta maior empresa do setor no mundo. Em um breve comparativo nas regiões, foi possível notar que somente na região paulista houve um aumento de 65% de vendas em transações na modalidade, enquanto a carioca atingiu 74%. Os dados baseiam-se no uso dentro dos ecossistemas de bilhetagem da companhia — o Jaé no Rio de Janeiro e o TOP em São Paulo. Com isso é possível observar um avanço contínuo no uso da ferramenta, que vem se consolidando como uma das principais formas para o acesso à mobilidade nos sistemas.

TOP registra 2,43 milhões de transações de Pix em São Paulo

Em São Paulo, o Pix apresenta crescimento consistente na operação. Entre janeiro e maio de 2026, a modalidade registrou média de 2,42 milhões de transações, com aproximadamente 415 mil clientes únicos e ticket médio de R$17,60. O volume de transações cresceu 65% em comparação ao mesmo período de 2024, reforçando a relevância da modalidade. As vendas em bilheterias caíram 53% em uma das principais linhas do sistema, a Linha 1-Azul, enquanto os canais digitais cresceram rapidamente e já se aproximam do volume de acessos físicos. Atualmente, o Pix representa um dos principais meios de pagamento dos canais de venda, com uma média de 2,42 milhões de transações no período analisado (jan-mai 2026), ticket médio de R$ 17,60, aproximadamente 415 mil clientes únicos e participação de 19,6% em vendas no mix de meios de pagamento.

Jaé alcançou 2,9 milhões aproximados de usuários mensais, sendo 427 mil no Pix embarcado

Já no município do Rio, durante o mês de maio deste ano, foram registrados 2,7 milhões de usuários mensais que utilizaram a modalidade de pagamento para locomoção diária e 264 mil na modalidade de Pix embarcado, com aproximação direta. Ao todo, 640 mil clientes únicos utilizam a modalidade como forma de pagamento. Foi registrada participação de 74% nos meios de pagamento, esse resultado mostra que quase a maioria dos usuários cariocas já aderiu ao meio como um formato inteligente de acessar o transporte em seu dia a dia. Além disso, desde que o método foi implementado no sistema de bilhetagem digital no início de 2023, houve um crescimento contínuo, com representação de 30% em 2024, 51% no início de 2025 e encerrou o ano em 74%, índice que se mantém até o período atual.

Modernização de pagamentos para uso da bilhetagem

Os números do levantamento estão alinhados ao comportamento do usuário, que cada vez mais busca por praticidade e agilidade na compra do bilhete, dessa forma o movimento acompanha a busca dos consumidores por soluções cada vez mais rápidas e práticas em sua rotina e colabora com a modernização de pagamentos.

Seguindo a tendência de crescimento, a Autopass vem ampliando investimentos em tecnologia, com foco na evolução dos canais de compra e na expansão de soluções voltadas à praticidade e à digitalização da jornada dos passageiros. Em São Paulo, a companhia participa da evolução dos meios de pagamento no transporte sobre trilhos por meio de um projeto-piloto que permite a compra de passagens via Pix nos terminais de autoatendimento do TOP nas estações da CPTM. Após uma primeira fase realizada em dez pontos do sistema, a iniciativa foi ampliada para todas as estações da Linha 10-Turquesa e servirá de base para a futura expansão da funcionalidade para toda a rede ferroviária. No Rio de Janeiro, a tecnologia também avança no transporte urbano. Em fase piloto, o sistema Jaé permite que os passageiros realizem o pagamento da passagem diretamente nos validadores embarcados dos ônibus por meio do Pix, oferecendo uma alternativa mais ágil e conveniente para o acesso ao sistema.

"O que fica claro é que o transporte torna-se cada vez mais digital e integrado a meios de pagamentos tecnológicos que facilitam o dia a dia dos usuários, como o Pix, por exemplo. Esse fator torna a experiência mais eficiente para o público e também colabora com o ponto de vista operacional, influenciando de forma positiva o ecossistema de mobilidade e reforçando o conceito de cidades inteligentes", afirma Bruno Berezin, CEO da Autopass.

Nesse cenário, o sistema avança rapidamente para um novo padrão tecnológico, em que o acesso deixa de depender do formato tradicional e migra para um formato mais digital.