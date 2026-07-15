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Equipe de Jornalismo da Rádio Província expõe precariedade da RSC-472

Levantamento da Rádio Província mostra problemas de sinalização, acostamentos comprometidos, falta de proteção em trechos críticos e um histórico de acidentes fatais entre Três Passos, Tenente Portela e Palmitinho

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
15/07/2026 às 10h55 Atualizada em 15/07/2026 às 14h10
Equipe de Jornalismo da Rádio Província expõe precariedade da RSC-472
(Fotos: Jornal Província)

A equipe de jornalismo da Rádio Província percorreu, nesta terça-feira (14), toda a extensão da RSC-472, no trecho que liga os municípios de Três Passos, Tenente Portela e Palmitinho, na Região Celeiro, Noroeste do Rio Grande do Sul. O levantamento identificou uma série de problemas que comprometem a segurança dos motoristas e reforçam as preocupações de quem utiliza diariamente uma das principais rodovias da região.


Trevo entre Tenente Portela e Três Passos, acesso ao distrito de Daltro Filho, apresenta falta de iluminação, sinalização precária e ausência de pintura na pista.

Entre os principais pontos observados estão a falta de sinalização vertical, com ausência de placas alertando sobre curvas acentuadas e outros trechos de risco. Também chama atenção a situação dos guard-rails, inexistentes em diversos pontos onde seriam necessários e, em outros locais, danificados por acidentes antigos, sem manutenção e encobertos pela vegetação.


Trecho entre Tenente Portela e Palmitinho, Guard-rail comprometido.

Os acostamentos também apresentam condições precárias. Em vários trechos são estreitos e, em muitos casos, estão tomados pelo mato, reduzindo ainda mais o espaço disponível para emergências e dificultando a visualização da sinalização existente.


Placa de sinalização apresenta baixa visibilidade devido à vegetação.

Outro problema identificado é a pintura horizontal praticamente apagada, o que dificulta a visualização dos limites da pista, principalmente durante a noite ou em condições de baixa visibilidade.

Um dos pontos que mais preocupa fica no trevo de acesso a Vista Gaúcha e Barra do Guarita, entre Tenente Portela e Palmitinho. No local, a equipe constatou ausência de pintura sobre a pista, falta de placas refletivas e de sinalização indicando a existência do trevo, situação que se agrava em dias de neblina ou durante a noite.



Trevo de acesso a Vista Gaúcha sofre com sinalização precária e abandono.

Além disso, a rodovia apresenta buracos e trechos com o pavimento danificado, aumentando os riscos para quem trafega pelo local.

A preocupação se intensifica diante do histórico recente da RSC-472. Conforme levantamento jornalístico apresentado pela Rádio Província, entre julho de 2024 e julho de 2026 foram registrados pelo menos sete acidentes fatais, que resultaram em oito mortes, apenas no trecho entre Palmitinho, Tenente Portela e Três Passos. Nesse mesmo período, diversos outros acidentes também foram registrados na rodovia, deixando pessoas feridas.

Os dados reforçam que a necessidade de melhorias vai além da conservação da estrada. A reivindicação envolve medidas como reforço na sinalização, recuperação da pintura, limpeza das margens, manutenção e instalação de guard-rails, recuperação dos acostamentos e correção de pontos considerados críticos, com o objetivo de aumentar a segurança e preservar vidas.

Assista a reportagem completa:

 

 

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