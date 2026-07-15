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Identificado jovem que morreu em acidente de trabalho em Redentora

Gian Ballin, de 27 anos, sofreu um acidente enquanto operava um engenho de moer cana; caso será investigado pela Polícia Civil

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações RD Foco
15/07/2026 às 07h47
Identificado jovem que morreu em acidente de trabalho em Redentora
(Foto: Reprodução)

Foi identificado como Gian Ballin, de 27 anos, o homem que morreu em um grave acidente de trabalho na tarde desta terça-feira, no interior de Redentora.

O acidente ocorreu em uma propriedade rural localizada às margens da estrada que dá acesso ao município de Braga, nas proximidades do Sítio Bombardelli. Conforme as informações iniciais, Gian trabalhava operando um engenho de moer cana, acionado por um trator, quando uma peça de roupa teria ficado presa em uma engrenagem do equipamento.

Na sequência, ele foi lançado contra o cardã do trator, sendo puxado pelo mecanismo e sofrendo ferimentos fatais.

Familiares e pessoas que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe apenas constatou o óbito.

A Brigada Militar e a Polícia Civil atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Gian Ballin deixa esposa, um filho com menos de dois anos, além de familiares e amigos.

 
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