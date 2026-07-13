Humberto Costa anuncia reunião pela retomada da obra da Transnordestina

O senador Humberto Costa (PT-PE) informou em discurso na sessão do Plenário que se reuniria ainda nesta segunda-feira (13) com o superintendente da Sudene, Francisco Ferreira Alexandre, e integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU), para destravar as obras da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco.

Desde maio, foram suspensos novos compromissos financeiros relacionados ao trecho da obra entre Salgueiro, no sertão, e Suape, na região metropolitana do Recife. O relator da decisão do TCU foi o ministro Jhonatan de Jesus, que apontou, entre os motivos, uma suposta ausência de viabilidade — por falta de estudos técnicos, econômicos e ambientais atualizados que comprovem que os benefícios superam os custos.

— Nós estamos empenhados em formar o convencimento daquela corte sobre a viabilidade econômica da obra e, especialmente, do papel indutor de desenvolvimento que a Ferrovia Transnordestina tem, não somente para Pernambuco, como para toda a Região Nordeste — disse o senador no pronunciamento.

O senador afirmou que a ligação deve permitir um frete cerca de 30% menor que o atual para os produtos de exportação que chegarem ao Porto de Suape. A estimativa, explicou Humberto Costa, é de que 24 milhões de toneladas de carga sejam transportadas ao ano, com a geração de 13 mil empregos durante a fase de implantação da ferrovia e outros 10 mil empregos durante a operação.

— Pernambuco e o Nordeste têm o direito a essas oportunidades, têm o direito de receber investimentos para crescer e poder atrair novos investimentos. Não precisamos de benesses ou generosidades; precisamos de tratamento equilibrado para desenvolver nossos potenciais — argumentou.