Sexta, 10 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cambira leva cultura caiçara de Pontal do Paraná ao Brasil

Prato típico oficial e patrimônio cultural de Pontal do Paraná, a Cambira inspira receitas exclusivas em 40 restaurantes participantes e evidencia ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/07/2026 às 14h55
Cambira leva cultura caiçara de Pontal do Paraná ao Brasil
Anderson Franco - Gastronomia Caiçara

A Cambira, prato típico oficial e patrimônio cultural de Pontal do Paraná, é a principal referência gastronômica do 6º Festival de Gastronomia Caiçara, realizado durante todo o mês de julho. Preparada tradicionalmente com peixe defumado, geralmente tainha, cozido com banana-da-terra, tomate, pimentão e especiarias, a receita é servida com pirão, arroz e salada e inspira os pratos exclusivos elaborados pelos 40 restaurantes participantes desta edição.

Originária das comunidades pesqueiras do litoral paranaense, a Cambira preserva técnicas tradicionais de conservação do pescado por meio da salga, secagem e defumação da tainha. Com mais de 300 anos de história, nasceu da necessidade das comunidades pesqueiras de conservar o pescado em uma época em que não existiam sistemas de refrigeração.

A técnica combina salga, secagem e defumação artesanal, permitindo que o peixe fosse armazenado por mais tempo sem perder suas características. O que surgiu como uma solução para a subsistência das famílias caiçaras tornou-se um dos maiores patrimônios gastronômicos de Pontal do Paraná. A receita foi transmitida entre gerações e se consolidou como um dos principais símbolos da culinária caiçara, integrando o patrimônio cultural e a identidade gastronômica de Pontal do Paraná.

Para a chef Jemima Borba, a Cambira representa muito mais do que um prato típico e mantém viva a memória das comunidades caiçaras.

"A Cambira é muito mais do que um prato típico. Ela representa a memória, a história e a tradição das famílias caiçaras. Falar de Cambira é lembrar das pessoas que vieram antes de nós e deixaram esse legado. Era um alimento que reunia a família em volta da mesa, garantia o sustento das comunidades pesqueiras e mantinha vivas as nossas raízes. Tudo começa com a tainha, que passa pelo processo de limpeza, salga e defumação até se transformar na Cambira, preservando um modo de fazer que atravessa gerações."

Ao valorizar esse prato tradicional, o 6º Festival de Gastronomia Caiçara reúne restaurantes distribuídos por diferentes regiões do município, que apresentam releituras e preparações inspiradas na Cambira, mantendo como referência os ingredientes e os saberes característicos da gastronomia local.

Entre as receitas disponíveis estão o Escondidinho de Banana-da-Terra recheado com Cambira e Ovas de Tainha Defumada, a Lasanha de Banana-da-Terra com Cambira, o Caldo Caiçara e diversas outras criações desenvolvidas exclusivamente para o festival.

Além dos pratos principais, a programação também reúne uma ampla variedade de sobremesas criadas para esta edição. Entre elas estão o Trio da Terra, composto por brigadeiro de banana-passa, cheesecake de goiabada cascão e torta de maracujá com chocolate e nibs de cacau, o Pudim de Cataia e diversas outras receitas que valorizam ingredientes produzidos na região.

Ao longo das seis edições, o festival também tem ampliado o contato do público com a Cambira, contribuindo para divulgar um prato que faz parte da história e da cultura alimentar do município.

Para o prefeito Rudão Gimenes, o festival também gera impactos positivos para o município ao associar gastronomia, turismo e desenvolvimento econômico.

"Esse evento nasceu com um objetivo claro: movimentar a economia do município, atrair turistas e dar visibilidade à nossa culinária tradicional. É nesse momento que Pontal do Paraná se projeta com aquilo que tem de mais autêntico."

Realizado durante todo o mês de julho, o 6º Festival de Gastronomia Caiçara reúne 40 restaurantes participantes, que oferecem pratos principais e sobremesas elaborados especialmente para o evento. A programação tem como eixo a valorização da culinária caiçara e da Cambira, patrimônio gastronômico de Pontal do Paraná, por meio de receitas que preservam tradições e apresentam novas interpretações desse ingrediente típico.

Um dos destaques da programação é o Concurso de Gastronomia Caiçara, que será realizado nos dias 20 e 21 de julho e contará com 36 pratos participantes, distribuídos em cinco categorias: Melhor Cambira Tradicional – Especialista; Melhor Cambira Tradicional – Iniciante; Melhor PF Caiçara com Cambira; Melhor Petisco Caiçara com Cambira; e Melhor Sobremesa Caiçara.

A iniciativa reconhece e premia os estabelecimentos que se destacarem pela qualidade, criatividade e fidelidade aos sabores tradicionais do litoral paranaense. Nas categorias salgadas, a Cambira é ingrediente obrigatório. Já a categoria Melhor Sobremesa Caiçara, novidade desta edição, valoriza receitas elaboradas com ingredientes típicos da região, como banana, mandioca, juçara, pitanga, araçá, jabuticaba, guabiroba, maracujá, cataia e cana-de-açúcar.

Os pratos serão avaliados por uma comissão técnica e artística, que levará em consideração critérios como sabor, apresentação, criatividade, originalidade e fidelidade à culinária caiçara. O edital prevê premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, além de consultoria especializada para os dez participantes com melhor pontuação geral.

O evento é realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, em parceria com a Adetur Litoral, e conta com o apoio do Sebrae, do Conselho Municipal de Turismo e da comunidade local.

A relação completa dos restaurantes participantes e dos pratos desenvolvidos para esta edição está disponível no site oficial do Festival de Gastronomia Caiçara: https://gastronomiacaicara.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Economia Há 6 horas

CNI pede negociação para evitar tarifas dos EUA

Também assinam a carta Amcham e U.S. Chamber

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Inflação usada para corrigir salários acumula 4,33% em 12 meses

Em junho, índice subiu 0,14%, mostra IBGE

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Preço de alimentos recua, e inflação oficial de junho fica em 0,16%

Resultado é o menor IPCA desde outubro de 2025

 (Foto: Divulgação Institucional da Frota)
Gestão Postal Há 10 horas

Correios suspendem fechamento de agências enquanto negociam reestruturação com sindicatos

Medida busca reduzir tensões com os trabalhadores após ameaça de greve, mas demais ações do plano de recuperação financeira seguem mantidas.

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 22 horas

Imposto de 12% sobre exportação de petróleo é estendido por 60 dias

Medida será reavaliada após 30 dias, diante de incertezas externas

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.56 km/h Vento
99% Umidade
100% (1.62mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sábado
17° 14°
Domingo
17°
Segunda
15°
Terça
18°
Quarta
20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 minutos

Inclusão no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca 6 anos do Senado Verifica
Câmara Há 31 minutos

Projeto isenta profissionais de segurança pública do Imposto de Renda
Esportes Há 31 minutos

Antes do Brasileirão Feminino, Palmeiras e Flamengo decidem Ladies Cup
Senado Federal Há 1 hora

Senado pode votar MP de R$ 1,3 bilhão para municípios atingidos por chuvas
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova ações de conscientização contra a adultização infantil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,22%
Euro
R$ 5,83 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,475,58 +1,21%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7061 (09/07/26)
19
49
59
60
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3731 (09/07/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
13
16
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2947 (08/07/26)
01
08
11
18
24
26
27
29
30
39
42
53
55
58
59
60
72
87
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2980 (08/07/26)
14
21
26
31
35
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias