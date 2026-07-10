Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (10/7), a apreensão de lotes falsificados do medicamento Mounjaro. A medida foi tomada após a detentora do registro do medicamento identificar no mercado unidades com características divergentes das originais.
De acordo com a resolução publicada pela agência, os seguintes lotes não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados:
As irregularidades incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, números de série incompatíveis, dispositivos de aplicação fora dos padrões originais e erros de grafia na rotulagem.
A Anvisa também proibiu a venda, distribuição, fabricação e divulgação de uma série de produtos sem registro, notificação ou cadastro na agência, fabricados por empresas sem Autorização de Funcionamento.
A medida atinge os itens das seguintes marcas:
-PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. (CNPJ: 12.316.032/0001-80):
-Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda. (CNPJ: 48.244.369/0001-76):
-Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. (CNPJ: 08.787.804/0001-94):
A íntegra da Resolução 2.693/2026 pode ser consultada no Diário Oficial da União .