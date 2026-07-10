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Rádio Nacional estreia programa Bem-Viver Amazônia neste sábado

Atração é voltada à saúde da população amazônica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/07/2026 às 13h46
Rádio Nacional estreia programa Bem-Viver Amazônia neste sábado
© Valter Campanato/ Agência Brasil

A Rádio Nacional da Amazônia , emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , estreia neste sábado (11) o programa Bem-Viver Amazônia . A atração é a primeira produção do rádio brasileiro voltada exclusivamente à saúde da população da região amazônica e vai ao ar semanalmente, às 9h, no horário de Brasília.

A edição de estreia recebe Jorge Guerra, professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e especialista em doenças tropicais. Na entrevista, ele aborda a leishmaniose, doença com prevalência na região amazônica, além das formas de contágio, dos sintomas e dos procedimentos necessários para o tratamento.

Bem-Viver Amazônia é fruto da vivência e da experiência de sua produtora e apresentadora, a jornalista Beth Begonha, que possui o olhar de quem passou parte relevante da vida na região e conhece os problemas e as enfermidades locais, acumulando anos de estudo e trabalho na área da saúde.

Com foco nas necessidades de informação da população amazônica, o Bem-Viver Amazônia busca ampliar o acesso a conteúdos sobre saúde relacionados à realidade da região.

“O programa vai trazer temas muitas vezes pouco presentes na mídia tradicional, incluindo enfermidades conhecidas nos meios acadêmicos como doenças negligenciadas, que fazem parte do cotidiano de comunidades amazônicas e exigem maior visibilidade na comunicação pública”, destaca Beth Begonha.

O Bem-Viver Amazônia também vai estar atento às questões ligadas à saúde mental de uma população que cada dia mais vê outros modelos de vida transformando seu cotidiano e sua forma de viver. Por isso, o programa quer valorizar a cultura e os saberes tradicionais dos povos locais, dando protagonismo aos sábios da região que conhecem as ervas e as práticas de cura repassadas por seus ancestrais. Além disso, serão oferecidas práticas que promovem o bem-estar, o bom humor e a qualidade de vida dos que vivem nas aldeias, nos beiradões e nas cidades.

Apesar de receber grandes experts como entrevistados, o novo programa da Rádio Nacional da Amazônia terá uma linguagem simples e acessível, utilizando inclusive vocabulário local, aumentando assim a sensação de valorização e facilitando a interação entre a produção e os ouvintes.

A música também integra a proposta do Bem-Viver Amazônia . O programa vai valorizar ritmos, artistas e sonoridades dos estados da Região Norte, além de abrir espaço para clássicos da Música Popular Brasileira em uma programação que destaca a diversidade cultural, linguística e musical do país.

O público pode participar por meio do WhatsApp e enviar suas perguntas ou comentários: (61) 99674-1568.

Serviço

Bem Viver Amazônia – estreia neste sábado (11), às 9h, na Rádio Nacional da Amazônia

Saiba como sintonizar

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
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Streaming ao vivo no site radionacional.ebc.com.br

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(Foto: Aron M - Austria / stock.adobe.com)
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