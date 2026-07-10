Sexta, 10 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa Afiadas desta sexta-feira discute assédio e relações tóxicas

Episódio é apresentado pela TV Brasil às 23h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/07/2026 às 13h10

O assédio em espaços públicos e as relações tóxicas que atravessam a vida das mulheres são os temas do terceiro episódio de Afiadas, que a TV Brasil exibe nesta sexta-feira (10), às 23h. Com o título Boy Lixo Blues , o capítulo mostra situação vivida pela personagem Adrielly que discute limites, constrangimentos, dificuldades de denúncia e impactos emocionais provocados por diferentes formas de violência. A edição recebe Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP.

Afiadas mostra a rotina do salão de beleza de Dona Márcia (Heloísa Périssé) e suas funcionárias Adrielly (Pretha Sousa), Samantha (Carol Portes) e Jéssica (Veronica Debom). A narrativa é conduzida pelo olhar de Adrielly, que registra o dia a dia com o celular e constrói um diário em movimento sobre a cidade, as pessoas e suas próprias descobertas.

No enredo do terceiro capítulo, Adrielly chega abalada ao salão de Dona Márcia, após sofrer assédio dentro do ônibus a caminho do trabalho. Ao compartilhar o fato com as colegas, ela tenta explicar o incômodo de ser observada, comentada e sexualizada por homens em espaços públicos. A conversa leva as personagens a refletirem sobre situações muitas vezes naturalizadas, mas que afetam diretamente a liberdade, segurança e a rotina das mulheres.

Serviço

Afiadas - Episódio 3: Boy Lixo Blues
Tema: Assédio e relações tóxicas
Convidada: Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP
Exibição: sexta-feira (10), às 23h, na TV Brasil

Multiplataforma

O programa Afiadas também pode ser assistido por meio do canal do YouTube da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , além do aplicativo TV Brasil Play.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Sitehttps://tvbrasil.ebc.com.br
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
X https://x.com/TVBrasil
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play – http://tvbrasilplay.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 13 minutos

Conselho debate enfrentamento a discurso de ódio

Encontro foi organizado pelo CNDH em Belém

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 horas

TRE-RJ vai pedir que tropas federais atuem no estado nas eleições

Desde 2012, as eleições no RJ contam com a presença das Forças Armadas

 © Marina Attalah/ Divulgação
Direitos Humanos Há 7 horas

Afiadas desta sexta-feira discute assédio e relações tóxicas

Programa é apresentado pela TV Brasil às 23h

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Inclusão digital no Brasil é feita pela metade, mostra pesquisa

Maioria dos domicílios (59,2%) não tem computadores ou tablets
Direitos Humanos Há 3 dias

UFRJ dá diploma 55 anos depois da morte de Stuart Angel

Cerimônia póstuma foi no Salão Dourado da universidade no Rio

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.56 km/h Vento
99% Umidade
100% (1.62mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sábado
17° 14°
Domingo
17°
Segunda
15°
Terça
18°
Quarta
20°
Últimas notícias
Esportes Há 10 minutos

Jornalista de SC fará travessia nadando costas
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova mudança em critério de divisão de ICMS para atividades agropecuárias
Geral Há 10 minutos

Início de financiamentos do Move Brasil é adiado para 27 de julho
Direitos Humanos Há 10 minutos

Conselho debate enfrentamento a discurso de ódio
Senado Federal Há 46 minutos

Inclusão no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca 6 anos do Senado Verifica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,22%
Euro
R$ 5,83 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,076,42 +1,39%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7061 (09/07/26)
19
49
59
60
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3731 (09/07/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
13
16
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2947 (08/07/26)
01
08
11
18
24
26
27
29
30
39
42
53
55
58
59
60
72
87
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2980 (08/07/26)
14
21
26
31
35
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias