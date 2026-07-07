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Site lançado por ONGs atualiza informações sobre caso Dom e Bruno

Jornalista britânico e indigenista brasileiro foram mortos em 2022

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/07/2026 às 08h47

As organizações não governamentais (ONGs) Instituto Dom Phillips, a Artigo 19 e a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) lançaram um portal para reunir informações confiáveis e atualizadas sobre o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, em 2022 no Vale do Javari, no Amazonas . O Observatório dos Povos Indígenas Isolados (Opi) também está entre os idealizadores do projeto, batizado de Defensores do Javari .

O site contém informações que permitem acompanhar desdobramentos e consultar ações resultantes de reuniões do Grupo de Trabalho Vale do Javari, criado no âmbito do Comitê Interministerial de Desintrusão.

Dom e Bruno eram figuras centrais nas denúncias de crimes socioambientais que ocorriam na Terra Indígena (TI) Vale do Javari, no Amazonas. que abriga o maior contingente dos chamados povos livres, que vivem em isolamento. A proteção desses grupos é essencial, já que muitos são formados por pouquíssimas pessoas e sua cultura e suas comunidades correm risco de extinção..

Bruno Pereira era pessoa de confiança dos indígenas da região e atuava em conjunto com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). Ele estruturou a Equipe de Vigilância da Univaja (EVU), responsável por identificar pontos de vulnerabilidade e capacitar indígenas para fazer a segurança das comunidades .

Dom Phillips estava em viagem pelo território com o propósito de escrever um livro , que, com sua morte, foi finalizado por seus amigos.

Pela gravidade do caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada, a fim de provocar respostas ágeis das autoridades brasileiras na área.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
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