Terça, 07 de Julho de 2026
2°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parreira permanece internado na UTI com quadro de infecção pulmonar

Ex-técnico da seleção está sedado e respira com a ajuda de aparelhos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/07/2026 às 07h35

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra. O campeão mundial na Copa de 1994, nos Estados Unidos, tem diagnóstico de inflamação pulmonar. Na semana passada, foi submetido a um procedimento para cauterização de um sangramento nasal.

O professor de educação física apresentou quadro infeccioso pulmonar, com repercussão na função renal. Por causa dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com o auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.

O paciente está internado desde o dia 16 de junho e vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Em 2023, Parreira foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa imunológica do organismo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

Confira os jogos das oitavas da Copa do Mundo nesta terça-feira (07)

Argentina enfrenta o Egito, enquanto Suíça joga contra a Colômbia
Esportes Há 14 horas

Espanha bate Portugal em possível adeus de Cristiano Ronaldo às Copas

Mikel Merino fez o gol da classificação às quartas no fim do 2º tempo
Esportes Há 15 horas

Leverkusen lança parceria com Instituto Bola pra Frente, de Jorginho

ONG levará 10 jovens de comundade no Rio para intercâmbio na Alemanha
Esportes Há 19 horas

Com críticas, adeus do Brasil à Copa estampa jornais mundo afora

Capas dos principais diários esportivos destacam revés para Noruega
Esportes Há 1 dia

Espanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da Copa

Vencedores avançam para as quartas e derrotados deixam a competição

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 14°
Sensação
0.97 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Quarta
17°
Quinta
19°
Sexta
18° 10°
Sábado
20° 13°
Domingo
17° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 29 minutos

Pesquisa reforça técnica fetal para hérnia diafragmática
Câmara Há 29 minutos

Comissão de Orçamento avalia cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre
Câmara Há 29 minutos

Projeto autoriza criação de fundo para ampliar crédito a exportadores
SAÚDE MUNICIPAL Há 44 minutos

Tenente Portela conquista verba estadual para ampliar unidade de atendimento básico
MUDANÇA FISCAL Há 1 hora

Novo modelo de CNPJ com letras e números começa a ser adotado em julho de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,37%
Euro
R$ 5,89 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,807,74 -1,82%
Ibovespa
172,856,08 pts 0.24%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7058 (06/07/26)
08
26
27
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3728 (06/07/26)
01
02
03
06
07
08
10
11
16
17
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2946 (06/07/26)
01
03
15
17
20
22
30
31
35
40
45
51
53
59
64
65
72
82
86
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2979 (06/07/26)
20
21
22
27
38
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias