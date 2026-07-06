Pedro Sotero lança livro sobre liderança e inovação

O que transforma um gestor técnico em um líder capaz de conduzir processos de inovação no setor público? Essa é a reflexão que conduz "De Gestor Técnico a Líder Público Inovador", livro que o advogado e ex-secretário de Habitação e de Finanças de Osasco, Pedro Sotero, lança pela editora Rede Líderes.

Na publicação, o autor compartilha aprendizados acumulados ao longo de sua atuação em diferentes setores e mostra como essa combinação de experiências o ajudou a construir uma visão de liderança baseada em inovação, diálogo e foco na entrega de resultados para a sociedade.

Ao longo dos capítulos, o autor reúne experiências vividas em instituições como SPTuris, Prefeitura de São Paulo, Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Catavento Cultural e Educacional, ABRAOSC e nas secretarias de Finanças e de Habitação da Prefeitura de Osasco.

"Minha formação como líder aconteceu em ambientes muito diferentes. Cada experiência ampliou minha visão sobre pessoas, inovação e tomada de decisão. O livro nasce desse percurso e da convicção de qualquer transformação começa pela forma como escolhemos liderar."

A transformação digital de Osasco, construída por Pedro e sua equipe a partir da aproximação com empresas de tecnologia, da modernização da administração municipal e do uso estratégico de dados para orientar investimentos públicos, é um dos destaques da obra.

Já a implantação e gestão de equipamentos culturais como o Museu do Futebol, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Amanhã e o Catavento Cultural e Educacional demonstram como inovação e gestão podem ampliar o acesso à cultura e ao conhecimento.

Ao abordar temas como inteligência artificial, digitalização de serviços e integração de dados, Pedro Sotero defende que governos inovadores precisam combinar planejamento, capacidade de execução, transparência e diálogo permanente com cidadãos, servidores e iniciativa privada. Para ele, tecnologia só produz impacto quando está a serviço de políticas públicas mais eficientes e de melhores serviços para a população.

"A inovação no setor público não nasce da tecnologia isoladamente. Ela depende de liderança, escuta ativa, boas decisões e da capacidade de transformar ferramentas em melhores serviços para o cidadão", completa.

A publicação também analisa experiências internacionais de inovação na administração pública e aponta a integração entre municípios, estados e União como um dos principais desafios para ampliar a eficiência das políticas públicas brasileiras.

"De Gestor Técnico a Líder Público Inovador" está disponível para compra na Amazon.

Pedro Sotero é advogado, mestre em Direito Constitucional e possui MBA em Direito e Economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ao longo da carreira, construiu uma atuação que reúne experiências na iniciativa privada, em organizações sociais e na administração pública, com foco em inovação, desenvolvimento econômico, habitação, cultura, planejamento urbano e finanças.

Na Prefeitura de Osasco, esteve à frente das secretarias de Finanças e de Habitação, liderando iniciativas voltadas à transformação digital, ao desenvolvimento econômico, à modernização da gestão pública e à execução de projetos de urbanização e regularização fundiária.

Antes de ingressar na administração municipal, foi diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) e vice-presidente do Conselho de Administração do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, participando da implantação e da gestão de importantes equipamentos culturais brasileiros, como o Museu do Futebol, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Amanhã.

Essa atuação, construída entre diferentes áreas da gestão e marcada pela integração entre os setores público e privado, inspira as reflexões reunidas em De Gestor Técnico a Líder Público Inovador.

A Editora Rede Líderes integra o ecossistema da Rede Líderes, comunidade que reúne mais de 850 líderes de diferentes áreas e organizações. A editora publica livros voltados à liderança, gestão, inovação e desenvolvimento organizacional, com foco em experiências práticas e conhecimento aplicado.