A era dos produtos digitais isolados está chegando ao fim

O movimento, relacionado à transição de empresas de diferentes setores para uma lógica orientada a produtos digitais em vez de projetos pontuais com início, acompanha uma transformação no papel da tecnologia dentro das empresas. Se antes os investimentos digitais estavam concentrados na entrega de funcionalidades específicas ou na modernização de sistemas isolados, hoje o foco passa a estar na construção de ativos digitais capazes de evoluir junto às necessidades do negócio e dos usuários.

A mudança ocorre em um contexto marcado pela aceleração da inteligência artificial, pelo aumento das expectativas dos consumidores e pela necessidade de responder mais rapidamente às transformações de mercado. Nesse cenário, cresce a percepção de que desenvolver tecnologia, isoladamente, já não é suficiente para garantir resultados consistentes.

Como resposta, empresas têm revisado seus modelos de inovação e transformação digital, aproximando disciplinas tradicionalmente separadas, como estratégia, experiência do usuário, produto, engenharia e inteligência artificial.

A integração dessas áreas busca reduzir um problema recorrente em projetos digitais: a distância entre quem define prioridades de negócio e quem executa as soluções tecnológicas. Em muitos casos, essa fragmentação resulta em retrabalho, dificuldade de adoção pelos usuários, aumento de custos operacionais e menor retorno sobre os investimentos realizados.

Segundo Ricardo Ferreira, CEO da Rethink by Framework, o mercado vive uma mudança de mentalidade sobre o papel dos produtos digitais dentro das organizações.

"Muitas empresas ainda operam com uma lógica de projeto. Entregam uma solução, encerram o trabalho e seguem para o próximo desafio. O mercado está migrando para uma lógica de produto, em que evolução contínua, aprendizado e adaptação passam a fazer parte da estratégia."

O avanço da inteligência artificial também contribui para esse cenário. Embora as novas ferramentas acelerem etapas como pesquisa, prototipação, desenvolvimento e análise de dados, especialistas apontam que a diferenciação competitiva passa cada vez menos pela tecnologia em si e mais pela capacidade das organizações de compreender seus usuários, validar oportunidades e transformar conhecimento em experiências digitais relevantes.

Essa realidade impulsiona o crescimento de abordagens que conectam visão estratégica, comportamento do cliente, arquitetura tecnológica e evolução contínua de produtos em uma única jornada de construção.

O movimento pode ser observado em segmentos como saúde, varejo, serviços financeiros, indústria e mobilidade, onde a experiência digital passou a influenciar diretamente indicadores relacionados à retenção, recorrência, engajamento e eficiência operacional.

Além da evolução dos produtos digitais, a mudança também impacta iniciativas voltadas para fidelização e relacionamento com clientes. Programas antes centrados apenas em benefícios e recompensas passam a incorporar análise de dados, personalização de jornadas e construção de vínculos de longo prazo, ampliando sua contribuição para os resultados de negócio.

A tendência indica uma mudança de maturidade do mercado digital. Mais do que lançar novas soluções, o desafio passa a ser construir produtos capazes de evoluir continuamente, acompanhar transformações de comportamento e gerar valor de forma sustentável para empresas e usuários.

Sobre a empresa:

Fundada em 2017, a Rethink by Framework atua na construção e evolução de produtos digitais por meio da integração entre estratégia, experiência, engenharia e inteligência artificial. A empresa desenvolve projetos voltados para inovação, arquitetura de software, design de produtos digitais, fidelização e transformação de negócios, apoiando organizações em diferentes estágios de maturidade digital. Atualmente, integra o ecossistema da Framework Digital.