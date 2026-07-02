ForMóbile promove rodadas de negócios em seu segundo dia

A 11ª edição da ForMóbile, Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira, que segue até sexta-feira, 3 de julho, no São Paulo Expo, consolida sua posição como o principal ponto de encontro da cadeia moveleira da América Latina. Reunindo mais de 550 marcas expositoras, a feira teve um segundo dia focado em negócios e em sua atuação como plataforma de negócios globais ao sediar uma série de rodadas internacionais promovidas pela Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A iniciativa integra as ações do Projeto Setorial Brazilian Furniture e reforça a estratégia de internacionalização da cadeia produtiva brasileira, aproximando empresas nacionais de compradores qualificados de diferentes mercados. As rodadas de negócios são realizadas em duas frentes — suprimentos e mobiliário —, contemplando tanto fornecedores da cadeia moveleira quanto fabricantes de móveis acabados.

O Projeto Comprador ForMóbile 2026 — Vertical Fornecedores segue até dia 2 de julho com indústrias brasileiras de componentes, insumos, ferragens, máquinas e soluções para a fabricação de móveis em agendas comerciais com importadores internacionais, conectando compradores de aproximadamente 20 países da América Latina, América do Norte, África e Europa.

Já a segunda frente de negócios, o Projeto Comprador ForMóbile 2026 – Vertical Fabricantes de Móveis, foi encerrada hoje, com foco nas indústrias de móveis acabados, permitindo que marcas brasileiras também aproveitem o ambiente da feira para apresentar seus produtos e designs diretamente a compradores estrangeiros.

A partir de ações de relacionamento, promoção comercial e inteligência de mercado, a agenda reforça o papel da ABIMÓVEL e da ApexBrasil na ampliação da visibilidade internacional da indústria brasileira de móveis. Mais do que aproximar oferta e demanda, as rodadas contribuem para posicionar o Brasil como um parceiro competitivo para mercados que buscam design, inovação, diversidade produtiva e capacidade industrial.

"Ao reunir diferentes perfis de empresas e compradores em um mesmo espaço, essa ação amplia o alcance comercial da feira e evidencia a complementaridade da cadeia moveleira brasileira, da base fornecedora à indústria de produto final. Além de estimular novas oportunidades de exportação, posiciona o Brasil como um polo competitivo, diverso e estratégico para o setor moveleiro global", destaca Tatiano Segalin, Business Manager da ForMóbile.

De acordo com Ari Lorandi, diretor da Móveis de Valor, uma das principais revistas do segmento moveleiro, a feira deste ano reflete uma mudança significativa nas relações comerciais entre fabricantes, marceneiros e a entrega do produto: "Hoje, em um mercado tão disputado, é de suma importância entender como agregar as tecnologias disponíveis e valorizar o seu produto. Não para produzir mais, mas para produzir melhor. É isso que o consumidor espera, e é dessa convergência proporcionada pela ForMóbile que vem a evolução do segmento", finaliza.

De Milão à ForMóbile

Os visitantes da ForMóbile também podem conferir a Exposição Design + Indústria, no mezanino do São Paulo Expo. A mostra chega ao evento após passar por importantes vitrines internacionais, como o Salone del Mobile.Milano, a ICFF de Nova York e a Brasília Design Week. Reunindo peças criadas por cerca de 20 indústrias e 22 designers participantes do Projeto Design + Indústria, da ABIMÓVEL em parceria com a ApexBrasil, a exposição evidencia como a colaboração entre design e indústria impulsiona a inovação, agrega valor aos produtos e fortalece a competitividade das empresas brasileiras nos mercados nacional e internacional.

Better Stands

Outro assunto de destaque é o programa global Better Stands, da Informa, que avaliou todos os estandes do pavilhão com o objetivo de reduzir a geração de resíduos, incentivando o uso de estruturas reutilizáveis em substituição aos estandes descartáveis, que representam mais de 70% dos resíduos gerados na desmontagem de eventos. Além dos ganhos ambientais, a iniciativa proporciona redução de custos, mais segurança e eficiência na montagem e desmontagem, além de fortalecer a imagem dos expositores. Nesta edição, 97% dos estandes atenderam a algum nível do programa, superando os 95% registrados em 2024.

Curso gratuito de Gestão para Marceneiros

Durante palestra no Espaço Maker da ForMóbile 2026, as marceneiras e cofundadoras do Empreenda Marcenaria, Paula Dutra e Letícia Saba, destacaram que a falta de gestão empresarial é um dos principais fatores que levam marcenarias a encerrarem suas atividades precocemente. As especialistas reforçaram a importância da educação empreendedora para que profissionais conheçam seus custos, sua capacidade produtiva e sua precificação, evitando competir apenas por preço e comprometer a rentabilidade do negócio. Por meio de exemplos práticos, mostraram que diferentes estruturas de produção exigem estratégias distintas e defenderam que não existe um modelo único de negócio, mas sim a necessidade de conhecimento para que cada marceneiro tome decisões mais sustentáveis e lucrativas.

A programação da ForMóbile 2026 continua até 3 de julho, com dezenas de palestras, demonstrações, experiências práticas e oportunidades de networking.

Para mais informações sobre a agenda e conteúdos, basta acessar: https://www.formobile.com.br/pt/visitar/atracoes/palco-formobile.html